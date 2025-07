Disney+ anuncia data de estreia de 'Paulo, o Apóstolo'; confira

O Disney+ acaba de anunciar mais um lançamento na plataforma, dentro de sua estratégia de ampliação do catálogo com parcerias inéditas no Brasil, que buscam atender aos mais diversos perfis de audiência. A série Paulo, O Apóstolo, produzida pela Seriella Productions, chega ao serviço de streaming da Disney a partir da próxima segunda-feira (7).

Apresentando de forma inédita a história do precursor do cristianismo, que liderou o avanço da fé cristã e abalou as elites religiosas, a produção conta com 50 episódios e terá estreia simultânea com a Record, às 21h, com cinco novos capítulos todas as segundas-feiras.

Com um enigmático narrador que guia o andamento da história, e a pequena Elisa (Ciça de Gasperi) adicionando um toque de doçura e inocência à narrativa, a trama apresenta a jornada de Saulo de Tarso (Murilo Cézar), um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. Em Jerusalém, Saulo se depara com o rápido crescimento dos seguidores de Jesus entre os judeus. A indignação do rapaz aumenta ao descobrir que sua noiva, Gabriela (Anna Melo), moça doce, mas firme em suas convicçõe, também abraçou essa fé, com o apoio de seu pai, Gamaliel (Leo Franco), o sábio e respeitado líder do Sinédrio, além de mentor de Saulo.

Com mais de 400 atores envolvidos, Paulo, O Apóstolo é escrita por Cristiane Cardoso, com direção geral de Leo Miranda, e promete ser uma produção épica, gravada em locações incríveis como Petrópolis (RJ) e Milho Verde (MG), além de Torres e Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

