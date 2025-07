PSG e Bayern se enfrentam neste sábado (5); veja onde assistir

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo neste sábado (5), às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, no estádio Mercedes-Benz Fashion, em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

A partida, que reúne dois gigantes do futebol europeu, terá transmissão ao vivo em diversas plataformas: na TV aberta pela Globo, no SporTV para assinantes, no canal CazéTV no YouTube e também via streaming pela DAZN.

Na fase anterior, o PSG garantiu a vaga com autoridade ao aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Inter Miami, equipe com Lionel Messi.