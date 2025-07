Fluminense e Chelsea: confira detalhes da partida

O Fluminense garantiu uma vaga entre os quatro melhores do Mundial de Clubes ao vencer o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1, em uma partida que surpreendeu o cenário internacional do futebol. Com o resultado, o clube carioca avançou para a semifinal. Veja quando será o embate do time no avanço da competição.

Do outro lado, o Chelsea também assegurou sua classificação ao superar o Palmeiras em um confronto equilibrado, decidido nos detalhes. A equipe inglesa venceu pelo mesmo placar: 2 a 1.

Quando será Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes?

A disputa por um lugar na grande final acontece na próxima terça-feira, dia 8 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.