Corinthians e São Paulo provocam o Palmeiras após eliminação: 'Mundial é para poucos!'

Corinthians e São Paulo não perdoaram a eliminação do Palmeiras diante do Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe alviverde foi superada por 2 a 1, na sexta-feira, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o Corinthians publicou a imagem de um porco, de terno verde, sendo deportado dos Estados Unidos. Na figura, o mosqueteiro, mascote do clube alvinegro, ainda segura as taças do Mundial de Clubes conquistadas pelo Corinthians em 2000 e 2012. "Mundial é para poucos!", escreveu o Corinthians na legenda da imagem.

A postagem foi uma resposta a uma provocação do Palmeiras feita em maio. Na ocasião, o Corinthians foi eliminado ainda na fase preliminar da Copa Libertadores da América. O Palmeiras compartilhou uma imagem de um porco com o "acesso liberado" no aeroporto. Já o mosqueteiro teve o "acesso negado" no local.

O Corinthians conquistou o Mundial de Clubes de 2000, no Rio de Janeiro, após bater o Vasco na final. Em 2012, o clube de Parque São Jorge ficou com o título justamente depois de derrotar o Chelsea no Japão.

Pouco depois, o São Paulo também aproveitou a queda do rival alviverde na competição para provocar. O clube tricolor publicou no Instagram uma imagem do mascote Santo Paulo tirando uma selfie no Morumbi ensolarado com a legenda: "Bom dia só para quem é tricampeão mundial". Nos comentários, porém, boa parte dos são-paulinos não gostou da brincadeira e reclamou da má fase da própria equipe.

O São Paulo venceu a competição, sob a chancela da Fifa, em 2005, após derrotar o Liverpool no Japão. Antes, havia vencido Barcelona e Milan, respectivamente, nas Taças Intercontinentais de 1992 e 1993, também no país asiático.