Ribeirão Pires e Governo Federal abrem vagas para qualificação

As inscrições para o Programa Manuel Quirino de Qualificação Social e Profissional foram prorrogadas para o próximo dia 18. Podem se inscrever jovens de 16 a 29 anos, que vão cursar capacitação gratuita, podendo escolher entre quatro formações, e ainda receber auxílio para alimentação e transporte de R$ 200. As inscrições podem ser feitas, por meio do link: https://forms.gle/jPrYzyrAb27RTdb77 e estão disponíveis os seguintes cursos: Auxiliar em Geoprocessamento; Turismo Cultural; Turismo Ambiental e Auxiliar de Eletricista (Energias Renováveis). A ação é uma parceria da Prefeitura de Ribeirão Pires com o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As aulas estão previstas para acontecer entre agosto e novembro.