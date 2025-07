Para adultos que querem voltar a estudar, estão abertas inscrições

A Secretaria de Educação está com inscrições abertas para pessoas que pretendem voltar aos estudos e ingressar na Educação de Jovens e Adultos. As matrículas serão realizadas até 30 de setembro de 2025 para EJA I, que compreende do 2º ao 5º ano.

Já para a EJA II, que corresponde ao ensino fundamental II do 6º ao 9º ano, as matrículas seguem até 30 de setembro de 2025.

Para fazer matrícula é necessário procurar a unidade com EJA mais próximo da residência com os seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de endereço e histórico escolar. Caso a pessoa não possua histórico escolar, a escola auxiliará na busca das informações necessárias.Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 4468-4296 ou (11) 4468-4297 ou na unidade escolar com EJA mais próximo de casa. Mais informações no site http://santoandre.educaon.com.br/eja/