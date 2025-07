Leclerc põe Ferrari à frente do 3º treino do GP da Inglaterra de F-1

Em intensa disputa entre a Ferrari e a McLaren, Charles Leclerc cravou o melhor tempo no terceiro treino livre do GP da Inglaterra, neste sábado, e deixou a escuderia italiana mais empolgada para o treino de classificação, ainda neste sábado, e para a prova de domingo. O piloto de Mônaco fez o melhor tempo do fim de semana e superou Piastri, dono do segundo melhor tempo, e Norris, o quarto, atrás de Max Verstappen.

Destaque no GP da Áustria, Gabriel Bortoleto fez o 16º melhor tempo, mas rodou com sua Sauber no fim da sessão, perdeu o pneu dianteiro e a suspensão e encerrou o treino de forma antecipada, a um minuto do término, logo após outra bandeira vermelha provocada por Oliver Bearman.

O terceiro treino teve início com 5 minutos de atraso para a retirada de borracha da pista - a atividade foi antecedida pela corrida sprint da Fórmula 3 -, mas quando os carros foram para a pista, Ferrari e McLaren retomaram o duelo travado na sexta-feira. Hamilton, o mais veloz no primeiro treino, cravou o melhor tempo, 1min26s529, em sua primeira tentativa, seguido de perto por Norris, o mais rápido no segundo, 0s4 atrás.

Diferentemente das etapas anteriores, a Ferrari mostrou um bom ritmo nas sessões de treino no circuito de Silverstone e Leclerc tomou s dianteira com o tempo de 1min26s494, seguido por Verstappen e Hamilton após 20 minutos de atividade. Em sua primeira volta rápida, Bortoleto ficou na última posição, 2s1 atrás de Leclerc, mas se recuperou e pulou para a sexta posição.

Leclerc melhorou o próprio tempo e foi o primeiro a correr abaixo de 1min26, cravando 1min25s922, no meio da sessão. A McLaren não mostrava bom rendimento e ocupava apenas a sétima posição, com Norris, e a oitava, com Piastri, ambos a 0s7 do líder, atrás da Haas de Bearman. Bortoleto era o 13º.

A 17 minutos do fim, a McLaren, enfim, entrou na disputa. Norris tomou a dianteira, mas, na sequência, foi superado em 0s4 pelo companheiro de equipe, Piastri, que cravou marcou 1min25s566, encerrando o domínio de Leclerc e da Ferrari. Apesar da reclamação constante em relação aos freios de sua Red Bull, Verstappen recuperou a segunda posição. Bortoleto voltou à pista e passou para 11º, logo atrás de Hülkenberg.

A 10 minutos do fim, Leclerc fez 1min25s438, o melhor tempo do fim de semana, e superou os rivais da McLaren. A bandeira vermelha a 8 minutos do fim - para a retirada de um pedaço da Haas de Bearman da pista - esfriou a disputa. Os carros voltaram ao circuito de Silverstone para abrir uma última volta nos 3 minutos restantes, mas Bortoleto rodou na pista e encerrou a sessão antecipadamente.

Os pilotos voltam ao circuito às 11h deste sábado (horário de Brasília) para disputar a classificação. No domingo, a largada da corrida está marcada também para as 11h.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Inglaterra:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min25s498

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s068

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s087

4º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s108

5º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 0s0606

6º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 0s614

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s621

8º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s627

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 0s631

10º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s758

11º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 0s834

12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 0s834

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 0s879

14º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s924

15º - Nico Hülkenberg (EST/Sauber), a 1s001

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1s003

17º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1s396

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 2s099

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 2s102

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 2s380