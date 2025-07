Taka pode frustrar Márcio da Farmácia

Com pretensões de se candidatar a deputado federal, o ex-prefeiturável de Diadema Márcio da Farmácia (Podemos) deverá andar com as próprias pernas em 2026. Isso porque o prefeito Taka Yamauchi (MDB) já tem comentado internamente que não pretende dar apoio exclusivo a nenhum postulante para a Câmara Federal e retribuirá aos parlamentares que carimbarem emendas para Diadema. Com o vereador Márcio Júnior (Podemos), seu filho, na base aliada, e a filha Beatriz Giudicio no comando da Secretaria de Cultura, o podemista esperava adesão do prefeito, como retribuição a seu apoio no segundo turno da eleição municipal, que sacramentou a vitória do emedebista. A única certeza é que Taka dará palanque para a reeleição da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

BASTIDORES

Celebração

O prefeito de São Cetano, Tite Campanella (PL-foto), já está de olho nas comemorações dos 148 anos da cidade, em 28 de julho. Ontem, o liberal se reuniu com a Comissão de Festejos, com representantes das secretarias e das forças de segurança, bem como com o presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial), Sérgio Tannuri. O prefeito afirmou que o trabalho está sendo feito com responsabilidade, para valorizar os artistas da cidade, fortalecer a cultura local e garantir que as famílias tenham orgulho de viver em São Caetano.

Troca no primeiro escalão

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), agitou o secretariado ontem, com a troca no comando da Pasta de Saúde. Conforme publicações no Diário Oficial, Fabiana Bédia da Silva Lopes foi desligada do comando da saúde, enquanto o então secretário adjunto, Felipe Vieira de Sá dos Santos, foi alçado para a cadeira de titular de uma das áreas mais sensíveis da administração pública. Pelo que se comenta internamente, Fabiana não conseguiu bom trânsito com demais autoridades da cidade. Coincidência ou não, o presidente do Legislativo, Claurício Bento (PSB), comentou anteriormente que Akira “ainda não tinha encontrado o caminho com alguns secretários”.

Movimentações

Em meio a especulações de que poderia deixar o comando da Secretaria de Concessões e Parcerias de São Bernardo, o vereador licenciado Toninho Tavares (Agir) já teria um substituto na Pasta, caso confirme retorno ao Legislativo. Segundo o que se comenta no governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos), essa pessoa seria o vereador Reginaldo Burguês (Agir), primeiro suplente e atual ocupante da cadeira. A conferir nos próximos dias.

Primeiros movimentos

O empresário Davi Alves de Oliveira, fundador da empresa Davi Caminhões, tem se movimentado nos últimos dias no meio político de Ribeirão Pires, segundo os bastidores, já visando a eleição municipal de 2028, na sucessão do prefeito Guto Volpi (PL). Algumas conversas já teriam ocorrido com vereadores, que cogitam endossar a ideia. Faltando ainda três anos e meio para a população ribeirão-pirense definir o próximo prefeito, os primeiros movimentos já ganham notoriedade.

Recursos para Saúde

Líder de governo em Diadema, o vereador Juninho do Chicão (Progressistas) anunciou repasse de R$ 2 milhões via emendas do deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL) à saúde da cidade. Ontem, o liberal visitou o prefeito Taka Yamauchi (MDB), ao lado do parlamentar, e comemorou: “Nossa viagem a Brasília já começa a dar resultados”. O encontro contou ainda com os vereadores Fernanda Durães (MDB), Companheiro Sérgio (Progressistas), Márcio Júnior (Podemos) e Reinaldo Meira (Solidariedade).