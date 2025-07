Taka comemora avanços do programa Asfalto Novo

Com foco na melhoria da infraestrutura urbana, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), acompanha pessoalmente o avanço das obras do programa Asfalto Novo e destaca com entusiasmo o ritmo acelerado dos trabalhos. A ação tem como meta asfaltar 160 vias em toda a cidade, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

“Seja de dia ou de noite, nossas equipes estão sempre prontas e motivadas para cuidar da nossa cidade com zelo, garantindo que os serviços sejam realizados de maneira eficiente e rápida”, afirma o prefeito.

O programa Asfalto Novo será realizado em cinco etapas. Nesta primeira fase estão sendo contempladas parte da Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, as ruas Botocudos, José Antonio Rodrigues e Pedro Guaruba Neto, entre outras. A fase três será a mais longa e contemplará 34 vias, dentre as quais as ruas Professor Evandro Caiaffa Esquível, Caetano de Campos e dos Estudantes.

Segundo a Prefeitura, a previsão de entrega das 160 ruas é de três meses. Além do Serraria, onde tiveram início os trabalhos, outros bairros contemplados na primeira etapa, que inclui os Lotes 1 e 2, serão o Conceição, Centro, Piraporinha, Vila Nogueira, Casa Grande, Eldorado, Inamar, Taboão e Campanário.

A pavimentação será aplicada em ruas principais da cidade, assim como travessas e passagens que ficam dentro de núcleos habitacionais. O programa é a maior ação de manutenção de ruas que a cidade já realizou no início de uma gestão e o investimento será de R$ 23 milhões, segundo informou a administração municipal.

“É uma obra que todo mundo faz no fim da gestão, como eleitoreira. Porém, com a gente é diferente. É um trabalho sério, com planejamento de cada etapa, contribuindo para a redução de acidentes e proporcionando à população um município mais acessível e seguro”, destacou o prefeito.

Segundo a gestão do emedebista, o governo anterior, do prefeito José de Filippi Júnior (PT), fez o recapeamento de 146 vias durante o mandato, o que se contrapõe as 160 previstas por Taka Yamauchi neste início de governo.

“Diadema merece um cuidado especial com suas vias públicas, buscando sempre o desenvolvimento e a modernização. Afinal, ruas e avenidas bem mantidas facilitam o acesso a hospitais, escolas e serviços de segurança”, pontuou o diademense.

Está em programação ainda a inclusão de avenidas principais de bairros e de importantes ligações de Diadema com outras cidades do Grande ABC.