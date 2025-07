Em Lisboa, Alex dá palestra sobre segurança jurídica

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral em São Bernardo, participou do XIII Fórum de Lisboa, em Portugal, como palestrante do painel sobre controle de constitucionalidade e segurança jurídica.

Organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), pelo Lisbon Public Law Research Centre, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário - FGV Justiça (da Fundação Getulio Vargas), o evento foi realizado entre 2 e 4 deste mês sob o tema ‘O mundo em transformação — Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente’.

O cidadanista afirmou que participar do Fórum de Lisboa foi motivo de orgulho. “A troca com juristas e parlamentares de diferentes países reforça a importância de fortalecer a democracia, respeitar a Constituição e buscar caminhos equilibrados em um mundo em constante transformação. Me despeço do Fórum com o sentimento de dever cumprido e de que seguimos no caminho certo”, afirmou o parlamentar.

O encontro reuniu durante os três dias acadêmicos, gestores, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil organizada do Brasil e da Europa, com o intuito de debater questões que desafiam o Estado contemporâneo.

Do Grande ABC também participaram do Fórum o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que representou a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) como presidente da Comissão e Constituição e Justiça, e o advogado e vereador de Mauá, Leonardo Alves (PSDB), que discorreu sobre políticas ligadas às famílias atípicas.