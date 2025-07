Weverton não admite falha e fala em falta de sorte do Palmeiras no Mundial

Weverton não reconheceu que falhou no gol que definiu a vitória do Chelsea por 2 a 1 e a consequente eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes. O goleiro apenas citou, mais de uma vez, que ele e o time poderiam ter tido melhor sorte no jogo.

"Isso é futebol, infelizmente a gente fica sempre com aquele gostinho de que poderia ter uma sorte melhor", resumiu o goleiro em entrevista após o revés, revivendo um novo trauma do Palmeiras, que perdera também para o Chelsea a decisão do Mundial de 2021.

"A sensação é que era capaz de ter um resultado melhor, mas faz parte. É futebol e nem sempre a gente consegue controlar", acrescentou. Sua avaliação é de que não havia algo melhor que ele poderia ter feito na finalização de Gusto, desviada antes de a bola entrar.

"A minha visão de dentro do jogo é um desvio, se não engano no joelho do Ríos, e eu já tinha me programado para entrar na bola e quando tentei voltar já não consegui. Essa é a minha visão, não vi o lance ainda, mas acho que não será diferente disso", explicou o goleiro.

Três erros individuais tiraram do Palmeiras a chance de conquistar um Mundial. Foi assim com Marcos em 1999, Luan em 2022 e, agora, Weverton. A derrota doeu mais, disse o goleiro, porque o gol foi sofrido no momento em que o Palmeiras era melhor no jogo.

"A gente lamenta por tudo que aconteceu, mas acho que não apaga tudo que a gente procurou construir na competição", afirmou o capitão do time na ausência de Gustavo Gómez.

As lições que o Palmeiras leva do Mundial nos Estados Unidos para o Brasil têm a ver com a competitividade da equipe. Na sua opinião, apesar de se despedir sem derrotar um oponente da Europa - empate com o Porto e derrota para o Chelsea - o time é capaz de competir com qualquer adversário.

"O maior aprendizado que vamos levar é saber que enfrentamos as maiores equipes e conseguimos competir, mostrar nossa luta, nossa garra e nosso futebol", acrescentou.

O Palmeiras volta ao Brasil na manhã deste sábado. O elenco terá alguns dias de folga antes de voltar aos treinamentos. O próximo adversário será o Santos, em clássico na Vila Belmiro cuja data ainda será definida.