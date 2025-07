CEU andreense promove hoje 5ª festa julina

Santo André organiza a 5ª festa Julina do CEU Ana Maria, neste sábado (5) e domingo (6), das 14h às 22h. Nos dois dias o espaço receberá barracas de comidas típicas, brincadeiras tradicionais da época, expositores da economia criativa além de muita música, com os DJs Jhonny Cruz e Tércio Emo, e show vivo da banda de forró Prila Simões.

A banda Prila Simões é liderada pela cantora e compositora Prila Simões, conhecida por um trabalho solo que mistura músicas autorais com clássicos do forró e versões de músicas da MPB, adaptadas para o gênero do forró. Uma de suas músicas já distribuídas em plataformas digitais é "Baiãozinho Leve”.

Na 5ª Festa Julina do CEU, a pista de dança promete não ficar vazia, já que os DJs Jhonny Cruz e Tércio Emo estarão responsáveis pela trilha sonora do evento. O Dj Jhonny é um defensor e promotor do forró pé de serra, a forma mais tradicional desse estilo musical, com apresentações que incluem subgêneros como baião, xaxado e xote.

Juntamente com o DJ Tércio Emo, é um dos criadores do coletivo Forró Pé de Calçada, conhecido por unir a comunidade forrozeira da região. Tércio Emo é o idealizador do Coletivo Forró Pé de Calçada, mas sua trajetória vai além da discotecagem. Apaixonado pela cultura nordestina, tem uma sólida formação em mixagem, sonoplastia e locução, e produção de eventos, com estudos que datam desde 2001.

Além de muita música e animação, não faltarão comidas tradicionais, como cachorro-quente, pastel e bolo milho, comercializadas em barracas da comunidade, além das barracas dos microempreendedores da economia criativa que participam do CEU com Vida, evento mensal que acontece no local.

“A festa julina do CEU é, não só uma oportunidade para viver a cultura nordestina, mas também fortalecer laços e se apropriar do espaço do CEU, além de apoiar as iniciativas dos empreendedores da região”, diz o coordenador do CEU Ana Maria, Ernesto Eduardo Ramos.