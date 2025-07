Pacaembu recebe lendas de Timão e Boca Jrs. para reedição de 2012

O sábado (5) será marcado por reecontro de gigantes, às 15h, na Arena Pacaembu. As lendas de Corinthians e Boca Juniors voltam a se enfrentar após 13 anos, para uma reedição da final da Libertadores em 2012, quando o Timão conquistou o título de maneira inédita e invicta ao derrotar os argentinos na decisão, por 2 a 0.

No jogo festivo, a equipe alivengra será representada por diversos ex-jogadores que fizeram história naquele tão lembrado ano. Estarão presentes Júlio César, Chicão, Alessandro, Fábio Santos, Danilo, Paulinho, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramirez, Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson. Além disso, o técnico Tite vai estar presente como convidado de honra.

Pepe Basualdo, Rolando Schiavi, Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas vão vestir a camida do clube argentino, heptacampeão continental.

Para adquirir os ingressos do evento é necessário efetuar a compra no site reencontrodegigantes.com.br ou na bilheteria do Portão 1 do estádio. Os preços variam de R$ 60 a R$ 375, dependendo do setor em que foi escolhido ou no site de bilhete (meia ou inteira). O bilhete dá ao torcedor o direito a um copo exclusivo.

A transmissão do evento será dos canais SBT, na TV aberta, e ESPN, na grande fechada. Os fãs de futebol que quiserem assistir ao evento pela internet poderão acompanhar de forma gratuita por meio do canal esportivo N Sports, no Youtube.

Em polêmica recente, o ex-zagueiro André Vinicius, filho de André Negão, ex-candidato a presidência do time paulista, havia confirmado sua presença no amistoso, mas após forte repercussão negativa por parte da torcida, o ex-atleta entrou em comum acordo com a organização do jogo e decidiu em não comparecer à celebração na Capital paulista.