Anchieta é palco do Brasileiro de Ciclismo neste fim de semana

Organizado pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e pela Federação Paulista de Ciclismo, o Campeonato Brasileiro terá edição na Rodovia Anchieta, começando hoje, às 9h, e terminando por volta de 13h.

Com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e reunindo as categorias Elite e Sub-23, a prova de resistência masculina terá largada no Km 10 da Rodovia Anchieta, passando pela interligação com a Imigrantes e retornando pelo mesmo percurso. No total, serão 146,8 km de extensão, divididos em duas voltas de 73,4 km cada.

O diretor da prova, Marco Antônio, destaca a importância do campeonato. “É a principal competição do calendário nacional e tem uma relevância enorme na trajetória de qualquer atleta. Nosso objetivo é proporcionar um evento seguro, com alto nível técnico e organizacional”, comentou.

A prova contará com apoio neutro de dois veículos e rádio tour com frequência informada diariamente. Todas as equipes devem cumprir as regras da propostas pela UCI (União Ciclistíca Internacional). A organização também reforça a importância do respeito ao meio ambiente.

O Colégio de Comissários, com nomes nacionais e internacionais como Iverson Ladewig e Elaine Siryadakis, será responsável por julgar casos omissos e recursos apresentados até 15 minutos após a divulgação de todos os respectivos resultados.