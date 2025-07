Times do Grande ABC disputam clássico dos desesperados

Sem vencer e sem marcar gol nas três rodadas iniciais. Essa é a situação de Santo André e São Caetano no Grupo 4 da Copa Paulista. Os times buscam mudar o cenário e uma vitória no clássico, que será realizado hoje, às 15h, no Bruno Daniel, pode ser o impulso necessário para a virada de chave na competição.

Pelo lado andreense, a campanha é de dois empates por 0 a 0, diante de Portuguesa Santista e Taubaté, além de uma derrota por goleada (4 a 0), na última rodada, frente ao São José. Mesmo assim, o técnico José Oliveira enxerga o clássico regional como um compromisso diferente de todos os outros até o momento.

“Tudo muda. A semana que antecede o clássico é diferente, assim como a véspera e o próprio jogo. O São Caetano também é um clube grande, são duas equipes gigantes. Mas nós somos o Santo André e vamos lutar até o fim pelo Ramalhão”, afirma o comandante.<EM>

Já o Azulão foi derrotado em todas as rodadas (2 a 0 contra Taubaté e Portuguesa Santista e 1 a 0 diante do Oeste).

Com os resultados, as equipes do Grande ABC são as únicas entre as seis da chave que estão fora da zona de classificação ao mata-mata, com dois e zero ponto, respectivamente.

Os dois clubes apostam em novidades para o encontro. O Ramalhão anunciou a contratação do atacante Igor Eto’o, 27 anos, enquanto o Azulão confirmou a chegada do zagueiro Rafael Santana.

A partida marca o reencontro das equipes após dois anos. O último clássico entre Ramalhão e Azulão aconteceu também na Copa Paulista, na edição de 2023. Na oportunidade, os andreenses levaram a melhor pelo placar de 2 a 1, jogando em pleno Estádio Anacleto Campanella.