Água Santa encara Porto Vitória em estreia de Dotti

A derrota por 3 a 2, frente ao Rio Branco-ES, na última rodada, abalou os bastidores do Água Santa, que viveu semana agitada com a demissão repentina do técnico Sérgio Guedes e o anúncio rápido de seu sucessor: Alan Dotti. A estreia do novo treinador acontece neste sábado (4), também contra um time capixaba, o Porto Vitória. O jogo será às 16h, na Arena Inamar.

Mesmo com o tropeço recente, o Netuno permanece entre os quatro times do Grupo A-6 classificados ao mata-mata da divisão – ocupa a terceira posição, com 14 pontos.

Apesar de estar no G-4, a situação do time diademense não é confortável e a partida marca confronto direto na tabela, já que o Porto Vitória é o sexto colocado, com dois pontos a menos.

No último encontro entre as equipes, fora de casa, o Água Santa levou a pior e saiu derrotado por 2 a 0. Mas, de acordo com o atacante Marquinhos, o elenco está preparado para que o final seja diferente desta vez. “A gente se preparou muito bem. O novo treinador nos deu uma boa semana de preparação, e tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo em casa para sair com a vitória”, afirmou.

A transmissão do encontro fica por conta do canal do YouTube TV Netuno. Para os torcedores interessados em conferir a partida na Arena Inamar, o clube disponibiliza os ingressos da rodada com preços promocionais no site ceosports.com.br, com preços entre R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).