Especialista aponta poder do descanso no desenvolvimento infantil

Longe de ser um simples recreio prolongado, as férias representam uma oportunidade valiosa de amadurecimento, afirma ao Diário Cleyton Guimarães Costa, diretor-geral do Colégio Adventista do Grande ABC e Litoral. “O descanso é um componente essencial do processo de aprendizagem. Quando o aluno se afasta por algumas semanas da rotina de estudos, ele volta mais disposto, concentrado e com mais repertório para enfrentar os desafios do novo semestre”, explica .





Para o especialista, essa pausa também ajuda a aliviar pressões que se acumulam ao longo do semestre, como a ansiedade por resultados, as cobranças de desempenho e o cansaço mental. O resultado é uma melhora significativa na relação dos alunos com a escola. “Ao retomar as atividades, os estudantes apresentam mais engajamento e desenvolvem um olhar mais criativo sobre os conteúdos. É como se o tempo de descanso revigorasse o cérebro e abrisse espaço para novas conexões”, afirma o educador.





Além do impacto direto no rendimento acadêmico, as férias são um momento importante para reforçar vínculos afetivos, descobrir novos interesses e desenvolver habilidades que, muitas vezes, não conseguem ser priorizadas durante o calendário letivo. Atividades ao ar livre, viagens, leitura por prazer e até o ócio criativo contribuem para a formação integral da criança e do adolescente. “Entendemos que o desenvolvimento do aluno não se limita à sala de aula. Por isso, incentivamos que as famílias aproveitem o momento para promover experiências enriquecedoras, que estimulem a autonomia, a empatia e o repertório cultural dos filhos”, comenta Cleyton.





Nesse sentido, equilibrar descanso e estímulos saudáveis é a chave para aproveitar esse período ao máximo. “O tempo livre pode e deve ser vivido com leveza. Mas é importante lembrar que há maneiras mais construtivas de usar esse tempo, como brincar com propósito, conviver, explorar hobbies, participar de atividades voluntárias. Tudo isso contribui para o crescimento pessoal”, reforça o diretor.





Com um novo semestre à vista, o papel das férias como combustível para um retorno produtivo e motivado se torna ainda mais evidente. "Talvez o maior valor desse intervalo esteja justamente em oferecer às crianças e aos adolescentes a oportunidade de simplesmente ser e viver, sem provas e sem pressões, mas com equilíbrio entre descanso e propósito, fortalecendo a formação de indivíduos plenos, conscientes e preparados para os desafios da vida”, conclui.