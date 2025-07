Peça explora estragos causados pela Covid-19 na pandemia

O espetáculo FIM: Fragmentos Inventados de Memória apresenta gratuitamente, em Santo André, as perdas coletivas, a alienação e os ecos deixados na sociedade, mesmo depois de seis anos da eclosão de Covid-19. A realização, deste mês, parte do Coletivo Teatral Canto Fundo, composto por artistas do Grande ABC.

Estão programadas duas exibições no Cine Teatro Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, 110) e outras duas no Céu Ana Maria (Praça Venancio Neto). A primeira perna, hoje (com tradução de Libras) e amanhã, começa às 18h no Centro. Já no próximo fim de semana, o horário alterna entre 19h (no sábado, dia 12) e 18h (domingo, 13), no Jardim Ana Maria.

O projeto foi selecionado para recursos da Política Nacional Aldir Blanc e temparceria da Prefeitura de Santo André. Segundo o grupo, o roteiro é inspirado no livro Me Abraça?, do diretor da peça e autor são-bernardense Vitor Oliveira. A obra foi publicada pela editora Giostri no auge da pandemia, em 2021.

Segundo o escritor, o enredo acompanha inicialmente a trajetória de um homem, que se vê marcado por um cansaço existencial. A partir dele, outros três personagens completam a narrativa, em um mergulho no luto e na fragmentação de memórias que se tornaram inerentes à sociedade humana durante e nos anos seguintes marcados pelo coronavírus. “Escrevi como um desabafo diante de tudo o que estávamos vivendo quando a humanidade colapsou. Ver essas palavras ganhando forma é algo muito especial”, finaliza Oliveira.