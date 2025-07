Festival das Estrelas valoriza gastronomia oriental em Santo André

Segundo a lenda chinesa de Tanabata Matsuri, o sétimo dia do sétimo mês é especial para realizar desejos. Será nesta mesma data (hoje) e domingo que a Sociedade Cultural ABC, o Bunka andreense, celebrará a ocasião com a 19ª edição do Festival das Estrelas, na Rua Santo André, 661 – Vila Assunção.

Entre os 50 destaques da festa oriental, que tem entrada gratuita e deve reunir cerca de 10 mil visitantes nos dois dias, estarão barracas com pratos populares do Japão quentes (yakissoba, tempurá) e frios (sushi, temaki), além de comida coreana.

Para comportar o público, pela primeira vez em parceria com a Igreja Matriz de Santo André, a festa ocupará também o estacionamento paroquial, duplicando a praça de alimentação da festividade. “A partir deste detalhe, acredito que vamos contar com uma festa ainda melhor. A disposição de público, que estimamos ser em 90% de brasileiros com curiosidade nas tradições nipônicas, aumenta todos os ano. É uma forma de equilibrar a circulação dos visitantes”, esclarece o presidente Anderson Taba.

A ideia é que, ao longo deste sábado (11h às 21h) e de domingo (11h às 18h), o local seja enfeitado com papéis coloridos que pedem saúde, paz, amor, esperança, paixão e dinheiro. A queima das fitas escritas pelos visitantes, ao fim do Festival das Estrelas, levará as petições aos céus.

“A expectativa é que a maioria dos desejos se realize, porque, coincidentemente, neste ano o sétimo dia caiu bem no fim de semana”, diz Taba, empolgado.

Segundo ele, a celebração marca ainda especialmente os 130 anos do tratado de união Brasil-Japão. “Realizar este evento se torna uma espécie de presente ao Bunka, para que possamos difundir esta riqueza de cultura milenar”, afirma.

A festividade terá ainda música típica ao vivo, danças e oficinas nos dois dias.