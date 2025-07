Veja o obituário do Grande ABC deste dia 6 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Hermínio Vaz de Oliveira, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renato Gonçalves, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Garcia Sanches, 83. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Florivaldo dos Santos, 78. Natural de São Caetano. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Greco Filha, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cleide Maria da Silva Brito, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Gonçalves de Souza, 69. Natural do Pilão Arcado (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Capelari Pegoretto, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson dos Santos Soria, 66. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celina Liste Baleato, 62. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elisete dos Santos, 41. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Costureira. Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério Rural de Itainópolis.

SÃO CAETANO

Neide Aparecida Teixeira, 60. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 1º de julho. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Aldenoria Inácio de Souza, 88. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Neves Claudino Costa, 83. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º de julho. Vale da Paz.

José Tiago Moreira, 77. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º de julho. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Bonfim dos Santos, 64. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Josefina Bertolina da Silva, 68. Natural de Cosmorama (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 1º de julho, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ivanildo Felix de Lima, 75. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Esperança, em Ribeirão Pires. Dia 1º de julho. Cemitério São José.