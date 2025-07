Em seis meses, operação em São Bernardo recupera 118 pertences

Desde o lançamento da Operação Direto ao Ponto, em 16 de janeiro, a Prefeitura de São Bernardo intensificou a segurança nas paradas de ônibus da cidade, resultando na recuperação de 118 objetos furtados e um aumento significativo da sensação de segurança para os usuários do transporte público.



Nos primeiros 165 dias da ação, a GCM (Guarda Civil Municipal), com o apoio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e motociclistas da Polícia Militar, realizou 24.949 rondas em 987 pontos de ônibus distribuídos pela cidade. Entre os itens recuperados estão celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido e outros pertences, o que representa uma média de quase dois objetos recuperados por dia.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou a importância da iniciativa: “Isso é eficiência na gestão da Segurança Pública. A operação protege a população nos horários de maior movimento e já gerou 12 ocorrências registradas no Distrito Policial.”



Com base no feedback dos moradores, coletado nas audiências públicas do programa ‘Voz da Gente – Cidade Pra Frente’, a Prefeitura anuncia uma nova fase da Operação Direto ao Ponto. A partir de agora, viaturas ficarão estacionadas próximas às paradas com maior índice de denúncias, acompanhando de perto o fluxo de embarque e desembarque para inibir a ação de criminosos.



“O deslocamento das viaturas para esses locais é resultado da análise dos pedidos da população feitos tanto pelo telefone 153 da GCM quanto pelas reivindicações populares nos Planos Plurianuais (PPAs),” explicou o secretário municipal de Segurança, Major Topalian.



Além disso, São Bernardo mantém a atuação conjunta com a Polícia Militar e Polícia Civil em operações como a Força Total, focadas na prevenção e no aumento da presença policial em pontos estratégicos da cidade. Desde fevereiro, a Guarda Civil Municipal, a PM e a Polícia Civil têm intensificado o policiamento preventivo em diversas regiões.



Outro destaque é a Operação Força Azul Marinho, uma ação integrada das sete Guardas Civis Municipais do Grande ABC que reforça a segurança nas áreas de divisa entre os municípios. A iniciativa faz parte do Programa ABC + Seguro, promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, reforçando a cooperação regional na área da segurança pública.