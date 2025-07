Fundação do ABC vence novo chamamento e segue à frente do PAI Baixada Santista

A Fundação do ABC acaba de vencer mais um chamamento público da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desta vez, para o gerenciamento assistencial e administrativo do Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista, localizado em Santos. Sob gestão da FUABC desde 2020, a unidade permanecerá por mais 5 anos. O resultado do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado dia 1º de julho.

Instalada no bairro Boqueirão, em Santos, o PAI-BS está inserido na rede de serviços de Saúde Mental da Baixada Santista. É referência de atendimento e tratamento para pacientes da região que necessitem de internação psiquiátrica, ofertando serviços indispensáveis para a manutenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Para o exercício de 2025 – de julho a dezembro –, o contrato firmado junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES) será de R$ 4,4 milhões, sendo R$ 740 mil por mês. Os valores para gestão dos próximos exercícios serão pactuados ao final de cada ano.

A unidade oferece atendimento médico na especialidade de psiquiatria, além dos atendimentos multiprofissionais nas áreas de enfermagem, psicologia, nutrição, farmácia, educação física, terapia educacional e assistência social.

O projeto terapêutico adotado pelo PAI-BS compreende o tratamento em regime de internação aos portadores de transtornos mentais severos e persistentes em quadro agudo, como de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; transtorno bipolar do humor e depressão unipolar grave; transtornos mentais relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, entre outros. Em 2024, a unidade realizou 400 internações.

O objetivo da FUABC é seguir atuando na gestão do PAI-BS com a prestação de um serviço humanizado, de qualidade e inclusivo, segundo diretrizes da cartilha HumanizaSUS, do Ministério da Saúde.

AVANÇOS

Várias ações exitosas foram desenvolvidas na unidade durante a gestão da FUABC. Entre as melhorias estão a implantação do prontuário eletrônico do paciente, que mantém um registro completo, seguro e acessível de todas as informações, desde a admissão até a alta hospitalar. Outro avanço está ligado à oferta de assistência obstétrica para gestantes internadas, quando pertinente. Para evitar que precisem se deslocar e aguardar o fluxo de recepção e atendimento no ambulatório de obstetrícia do Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em Santos, as equipes do PAI-BS e do HGA elaboraram um protocolo de atendimento que estabelece que as avaliações ginecológicas/obstétricas sejam feitas na própria enfermaria psiquiátrica. Para tanto, a unidade adquiriu uma mesa obstétrica, que foi instalada dentro do consultório multiprofissional, na ala assistencial.

No novo contrato também está prevista a modernização do parque tecnológico da unidade, por meio da locação de computadores e servidores de alto desempenho, compatíveis com as demandas atuais das unidades e preparados para suportar as necessidades futuras.

A implantação do PAI representou um avanço significativo e fundamental na Saúde Mental na Baixada Santista, que compreende nove municípios. Antes da existência do serviço, os pacientes eram encaminhados diretamente do município de origem para internação prolongada em clínicas afastadas da Baixada Santista, o que impedia a restauração dos vínculos familiares.

ESTRUTURA

O PAI Baixada Santista está instalado no Hospital Guilherme Álvaro (HGA), que serve como referência para consultas ambulatoriais, interconsultas e exames laboratoriais. Apesar de inserido na unidade hospitalar, o funcionamento do PAI é totalmente independente. Possui 30 leitos, 87 colaboradores e tem área de 1.277 m².