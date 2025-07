AME Santo André apresenta resultados e estratégias em reunião do Conselho Municipal de Saúde

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André foi o tema central da pauta da última reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo André. A convite de Aguinaldo Teixeira, presidente do Conselho Municipal e membro do Conselho Curador da Fundação do ABC, o diretor-geral do AME-SA, Victor Chiavegato, participou do encontro com o objetivo de esclarecer o funcionamento e os serviços prestados pela unidade.

Chiavegato apresentou os resultados e as estratégias do equipamento de saúde, gerido pela FUABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Com 289.872 atendimentos realizados em 2024 e 100% de satisfação dos usuários, o AME-SA reafirmou seu papel como referência em serviços de média e baixa complexidade na região.

De acordo com o diretor-geral, cerca de 30% das consultas e por volta de 20% dos exames realizados no AME são destinados aos moradores de Santo André, reforçando o compromisso com a população local. Ele também enfatizou o baixo índice de absenteísmo entre os pacientes, um dos menores entre os sete municípios do Grande ABC, como fator crucial para a eficiência dos serviços.

Um dos pontos centrais da apresentação foi o matriciamento, estratégia que integra o AME com a Atenção Básica dos municípios. Por meio de reuniões periódicas e troca de protocolos, a equipe multiprofissional do ambulatório qualifica os encaminhamentos, evita demandas desnecessárias e fortalece a resolutividade dos casos no território. "Essa articulação é essencial para otimizar recursos e garantir que os pacientes recebam o cuidado certo, no lugar certo", explicou Chiavegato.

Outro destaque apresentado na reunião, realizada em 26 de junho, foi a segurança do paciente, com treinamentos contínuos, protocolos atualizados e iniciativas como a implantação de salas adaptadas para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O diretor ainda mencionou os desafios futuros, como a busca pela acreditação ONA Nível 2 e a expansão de parcerias com universidades para inserir o AME no campo de ensino e pesquisa. Com uma estrutura de seis pavimentos, 17 consultórios e três salas cirúrgicas, o AME Santo André segue como modelo de gestão sustentável, alinhado às necessidades da população e às diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Presidente do Conselho Municipal, Aguinaldo Teixeira destacou a importância desse tipo de aproximação entre o AME e a comunidade, trazendo informações claras sobre o acesso e funcionamento da unidade. Para ele, o encontro reforça o papel do Conselho Municipal de Saúde como espaço para o diálogo e a transparência, assim como para a acesso da população e esclarecimento de dúvidas. “Foi uma reunião extremamente produtiva, em que pudemos detalhar a todos os presentes o papel e as atribuições do AME Santo André, um equipamento de suma importância para nossa cidade e que exerce papel estratégico na assistência às especialidades, sendo um intermediário entre a Atenção Básica e a Atenção Hospitalar”, completou Teixeira.