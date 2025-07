Anchieta e Imigrantes: trânsito tem lentidão no sentido Capital; veja pontos

A Ecovias informou, às 8h55 desta sexta-feira (4), que a Rodovia Anchieta apresenta tráfego lento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, por conta do excesso de veículos. Nos demais trechos da Anchieta, o trânsito é normal.



Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal em todo o trecho monitorado, mas há restrição de veículos pesados entre os quilômetros 62 e 40, também no sentido capital.



As interligações Planalto e Baixada operam sem registros de lentidão, assim como as rodovias Cônego Domênico Rangoni, Piaçaguera-Guarujá e Padre Manoel da Nóbrega. As marginais da Anchieta, tanto direita quanto esquerda, seguem com fluxo normal em ambos os sentidos.