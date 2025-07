Veja a charge do 'Diário' para o dia 4 de julho de 2025

O governo do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), conseguiu a aprovação unânime dos vereadores para o uso da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) em investimentos no sistema de monitoramento e outras tecnologias. Atualmente, a cidade conta com 345 câmeras de segurança. Porém, a administração municipal já realiza estudos para ampliação no número de equipamentos, conforme demandas da população, e também para espaços como UBS (Unidades Básicas de Saúde) e escolas municipais.

LEIA MAIS: Diadema aprova uso de taxa de iluminação para monitoramento