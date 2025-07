Rio Grande da Serra. Renasce a cidade. Renascem as esperanças. Município benjamim. E a boa notícia.

“Foi um dos momentos mais mágicos que já vivi em meus 70 anos de vida. Poder fazer o que a gente gosta e sabe, em uma outra cidade, que não a nossa tem um peso gigantesco, que vou carregar por muito tempo em minha alma. Com que orgulho e alegria vesti a camisa de Rio Grande da Serra, a caçulinha de nossa região”.

Humberto Pastore, raízes em São Caetano, principal articulador do sétimo encontro dos memorialistas, Rio Grande da Serra, 27 de junho de 2025.

A emoção demonstrada pelo jornalista e historiador Pastore percorre o Grande ABC e chega à esta página da Memória: das Setecidades, apenas Rio Grande da Serra não possui nenhum espaço público e oficial voltado à construção da Memória. E agora deverá ter. Vamos aguardar, torcer para que dê certo e cobrar.

Prefeito Akira, o senhor tem uma missão pela frente, criar de fato e de direito este Centro de Memória, desejo sempre expresso por Gisela Leonor Saar, a orientadora de todos nós na querida Rio Grande da Serra.

Acredite, prefeito: é plenamente possível e não exige grandes investimentos. Comece pequeno: uma sala, na biblioteca, numa escola, quem sabe no armazém ferroviário ao lado da estação. A Sala Rio Grande da Serra. Envolva a população, a partir do professorado e dos alunos. E bola pra frente.

“Memória” está com o senhor. Conte conosco. E tenha nesse time da foto os seus aliados. Um timaço, alicerçado pelo GAMA, pela AME, pelo IHGSP, por todos nós e pelas Setecidades unidas em torno do ideal de pensar e fazer Memória.

Do sétimo encontro na cidade número 7 do Grande ABC “Memória” tem muito a contar. É o que farão, nesta semana, os nossos “enviados especiais” à velha Estação Rio Grande, que na virada do século XIX para o XX teve correspondentes da Imprensa paulistana e que amavam este pedaço da velha Borda do Campo como o amam os 42 nomes que se seguem.

OS MEMORIALISTAS

De “A” a “V”, eles estiveram em Rio Grande da Serra:

Akira Auriani (prefeito), Aldo Simonato Filho, André do Nascimento, Arnold Auriani

Billy Bartolomeu

Cássio dos Santos, Cecília Camargo, Claurício Bento (presidente da Câmara Municipal), Cristopher Ferraz de Araujo

Dario Bello, Débora Tatiani Lopes

Edgar Aparecido Pescara, Eliane Santos Amaral, Eugênia Alves Madeira (Geru)

Fábio Siqueira, Fernando Santos da Silva

Hilda Breda, Humberto Domingos Pastore

Isabella Fazani

Jarbas Favoretto, João Tarcísio Mariani, João Tomás do Amaral, Jonathan Rago, José Eduardo Assumpção (Dado), José Luiz Cabrino

Kant Brabo Carlos, Karina Carlos da Silva

Lia Elisa Pisaneschi Mariani

Mara de Paula Leite Cabrino, Márcia Gallo, Márcio Marques Ferreira, Maria Aparecida Petroli Pastore, Morisa Garbelotto

Octávio David Filho

Paulo Afonso Marcelino, Pedro Manoel Cordeiro

Reinaldo Bressani, Roberto Nascimento, Robson Miguel

Sérgio Savani, Suzete Moreno

Virgílio Antiqueira.

PARA NÃO ESQUECER

GAMA – Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano

AME - Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo

IHGSP – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Crédito da foto 1 - Priscila Zambotto

MEMÓRIA UNIDA. Rio Grande da Serra, sexta-feira, 27 de junho de 2025: o Grande ABC participa do seu sétimo encontro, com a sentida falta de Santo André e Diadema. Moretto, Loli, Mayra, vamos agitar as suas paróquias. No destaque, o jornalista (que vestiu a camisa rio-grandense) e o prefeito

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 6 de julho de 1975 – Edição 2791

PRIMEIRO PLANO – Coluna focalizava empresas do ABC que fizeram história: Casa Weigand, de Santo André; Martini, de São Bernardo; e Adria, de São Caetano.

Weigand, com loja tradicional na Rua General Glicério, preparava-se para um segundo endereço, na Avenida Quinze de Novembro.

Martini & Rossi elevava o capital social de 25 milhões para 38 milhões de cruzeiros.

Adria abria filial em Salvador (Bahia).

A coluna “Primeiro Plano” era organizada pelo jornalista Júlio Pinheiro, pseudônimo de Hermano Pini Filho.

Marco Aurélio de Faria assumia a presidência da diretoria da Associação dos Advogados de São Bernardo; Gabriel Navarro Alonso era o novo presidente do Conselho Deliberativo da entidade.

EM 6 DE JULHO DE...

1905 – Transbordava o Tamanduateí. Inundado o bairro do Cambuci.

1940 – Nomeado Carlos Eugênio Bittencourt da Fonseca como delegado de Polícia em Santo André. Veio de Rio Preto. Joaquim Marcondes de Camargo, seu antecessor, é transferido para Santos.

1955 – Pelo Torneio Charles Miller, no Pacaembu, Corinthians 3, América do Rio 1, gols de Baltazar, Luizinho e Paulo para o Corinthians; e Ferreira para o América. O futuro Timão isolava-se na liderança com apenas um ponto perdido.

Nota dissonante: não mais seriam permitidas as transmissões das partidas de futebol pela TV.

1985 – Inaugurado um novo terminal rodoviário em Ribeirão Pires.

HOJE

Dia Mundial das Zoonoses. Nesta data, em 1885, na França, o cientista Louis Pasteur aplicou a primeira vacina contra a raiva em um garoto de nove anos que havia sido mordido por um cão infectado com raiva. A vacina o salvou.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é ao aniversário de Curaçá, Macaúbas e Saúde.

Também aniversariam em 6 de julho: Apiacás (MT), Crateús (CE), Mocajuba (PA), Palmeiras de Goiás (GO), Piratini (RS), São Miguel do Guaporé (RO), Senhora de Oliveira (MG) e Teresópolis (RJ).

14

º Domingo do Tempo Comum

“Pedi ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita”.

Lucas, 10,1-12.17-20.

Santa Maria Goretti

5 de julho

Itália, 1890 – 1902. Padroeira de Utinga, em Santo André.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)