Industrialização. Polibrasil. Perkins. Grande ABC. Metamorfose.

Fábricas fecharam. Outras deixaram a região. Várias foram incorporadas, trocaram suas razões sociais.

Jornais internos contam histórias de fábricas, das pequenas às multinacionais. Relatam, em especial, o processo inicial, quando grandes festas inaugurais são registradas. Prevalece o ufanismo.

Quando o ciclo de uma organização se encerra, fica mais difícil entender o que aconteceu. Daí a importância de se fazer memória.

5 de julho de 1975.

Motores Perkins recebia, em São Bernardo, praticamente uma nova fábrica.

Durante toda a madrugada uma frota de caminhões de alta tonelagem ocupava-se de transportar do porto de Santos 73 caixas de grandes dimensões ali desembarcadas e procedentes da Inglaterra.

Eram cerca de 500 toneladas de equipamentos, quase todos especiais para usinagem de motores.

O valioso material se destinava à Turquia. A crescente demanda do mercado brasileiro aconselhou a matriz inglesa a encaminhar as máquinas ao Brasil – e a São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – Motores Perkins abriu em 1959 a primeira unidade em São Bernardo. Em 1975 tinha à frente o diretor-gerente Jorge da Silveira.

Pelos anos seguintes a Perkins se incorporaria a outras marcas – Massey, Ferguson, Iochpe, Maxion – transferindo, em 1995, a unidade de São Bernardo para Canoas, no Rio Grande do Sul.

Suas instalações da Avenida Wallace Simonsen, em São Bernardo, passaram ao patrimônio municipal. Serviram à Secretaria de Educação. Hoje, adquirida pela iniciativa particular, a área – das mais nobres - cede espaço a um conjunto imobiliário.

NA MÍDIA. Anúncio da Perkins em 1963: com endereço em São Bernardo, o slogan de liderança mundial em motores diesel

19 de maio de 1978.

Eu estava com 18 anos e naquele dia foi inaugurada a primeira fábrica de polipropileno do Brasil.

A Polibrasil fez história. Ali trabalhei por 16 anos.

A foto reúne o presidente Ernesto Geisel, o governador do Estado Paulo Egydio Martins, ministros Angelo Calmon de Sá e Rubem Carlos Ludwig, prefeitos Lincoln Grillo (Santo André) e Dorival Rezende (Mauá) e um monte de “puxa sacos”.

Roberto Rodrigues - Santo André

NOTA DA MEMÓRIA – Com raízes holandesas, a Polibrasil não encerrou atividades. Nem mudou para outra região. Permanece em Mauá, incorporada ao polo petroquímico de Capuava.

Sua razão social foi alterada, seu produto básico é o mesmo: polipropileno. E a Braskem, incorporadora da unidade Polibrasil, não passa por cima da história e lembrou, por seus meios de comunicação, o 19 de maio, quando a hoje denominada Polipropileno 4 (PP4) completou 47 anos.

Quarenta e sete anos atrás, o hoje memorialista Roberto Rodrigues, colaborador desta página, estava lá, em início de carreira.

TUDO ERA FESTA. Figurões da política e da economia participam da inauguração de uma nova fábrica em Mauá. Até o presidente da República comparece. Um jovem funcionário jamais esqueceu o 19 de maio de 1978

NAS ONDAS DO RÁDIO

1932.

O levante paulista.

Seus heróis.

Contra o arbítrio.

Texto: Milton Parron

No programa Memória deste final de semana, antecipando a data histórica do 9 de julho de 1932, o tema é a Revolução Constitucionalista

A Revolução de 32 foi um conflito armado ocorrido em São Paulo, entre julho e outubro daquele ano, contra o governo, dito provisório, de Getúlio Vargas.

O principal objetivo era a convocação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, além de expressar o descontentamento com a centralização política promovida por Vargas.

No programa. depoimentos, entrevistas, manifestações dos líderes daquele levante, além das músicas compostas à luz dos acontecimentos.

Resumindo, o programa será uma reverencia aos heróis que lutaram contra o arbítrio.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

EM 5 DE JULHO DE...

1905 – Estava sendo lançado o livro “Modinhas Brasileiras”. 336 páginas. E o anúncio: “Lyra Popular Brasileira. A mais bonita e completa coleção de modinhas, recitativos, lundus e poemas, do repertório dos populares trovadores Eduardo das Neves e Baiano”. À venda na Livraria Teixeira.

1940 – Estreava, na Capital, o Circo dos Anões, com equilibristas, saltadores, cavaleiros, malabaristas, bailarinos e cantores. Com eles, a dupla cômica Cascudo e Nelani.

NOTA DA MEMÓRIA – A jornalista Elianete Simões escreveu no Diário uma linda reportagem, de página inteira, sobre o Clube Harmonia de Santo André (edição de 19 de setembro de 1982).

O Clube Harmonia foi fundado por alemães em 1928 e nele viveram 20 anões do elenco de um circo europeu.

Escreveu Elianete: “De origem alemã, austríaca e suíça, os anões não apenas foram impedidos de prosseguir no seu trabalho, como também viram-se proibidos de sair do País. A solução foi permanecer em Santo André, contando com apoio da colônia”.

Agora deparamos com a notícia da estreia do Circo dos Anões em São Paulo. Seriam os mesmos abrigados em Santo André?

1955 – Terminava a greve dos trabalhadores das Docas de Santos.

1990 - Falecia, em São Bernardo, aos 78 anos, Alfredo Sabatini, esportista, ponta-esquerda titular do Esporte Clube São Bernardo e o principal articulador da fundação do Palestra local, em 1935. Foi também vereador e benemérito do Alameda Glória, clube tradicional da Vila Duzzi.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, 5 de julho é o aniversário de Fernando Prestes. Elevado a município em 5-7-1935, quando se separa de Monte Alto.

Na Bahia: Angical, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Cândido Sales, Iraquara, Santa Cruz da Vitória e Souto Soares.

E mais: Beberibe, Poranga e Sobral (CE), Buriti Bravo (MA), Cabixi (RO), Fundão (ES), Itaguaí (RJ), Luiz Gomes (RN), Santo Antonio (RN) e São João do Piauí).

HOJE

Dia de fundação do Exército da Salvação. Fundado em 5 de julho de 1865, em Londres, pelo pastor metodista William Booth e sua esposa Catherine.

Santo Antonio Maria Zaccaria

5 de julho

(Itália, Cremona 1502 – 1539). Médico e sacerdote. Pioneiro da Pastoral da Família.

