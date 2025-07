Pai agride três estudantes dentro de escola em Belo Horizonte; veja vídeo

Uma briga generalizada em uma escola de Belo Horizonte, em Minas Gerais, terminou com três adolescentes feridos por pai de uma aluna. O caso ocorreu na última segunda-feira (30) e foi registrado pela Polícia Civil. As testemunhas do caso afirmaram que os jovens agredidos não tinham relação direta com a briga.



Segundo disse o vice-diretor aos policiais, a confusão teria começado por uma intriga entre duas estudantes dentro da sala de aula e que, após a discussão, ambas foram encaminhadas para a diretoria da escola. Uma terceira aluna ligou para o pai, Clayton Regis (43), irritada pela situação que incluía sua amiga.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi até a escola e, enquanto o vice-diretor relatava o caso ao pai, ele se direcionou até as vítimas e iniciou a agressão. Logo depois do ataque, o agressor fugiu em um carro. Segundo o G1, a Polícia Civil não retornou contato para informar se o veículo foi localizado.