Abel Ferreira tem papo com Estêvão em último treino do Palmeiras antes do duelo com o Chelsea

Negociado desde o ano passado com o Chelsea, rival do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, Estêvão teve uma conversa com Abel Ferreira nesta quinta-feira, durante o último treinamento antes do duelo com o time inglês, marcado para sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Estêvão foi o primeiro atleta a subir ao gramado para a atividade desta quinta-feira no Novacare Complex, o CT dos Eagles na Filadélfia. Ele parecia estar refletindo antes da partida contra o seu futuro time e que pode marcar a sua despedida do Palmeiras.

O garoto de 18 anos pisou no campo e depois sentou em uma bola para amarrar a chuteira. Por alguns segundo, ergueu a cabeça e olhou sem direção, como se estivesse fazendo uma reflexão.

Depois, o atacante conversou com Abel Ferreira e o lateral-direito Marcos Rocha. Até o momento em que a imprensa pôde ver, foi um papo rápido. O jogador não tem dado entrevistas nos últimos dias, nem depois nem antes das partidas.

É uma forma de o clube preservá-lo depois de o atacante dizer após o empate com o Inter Miami, na primeira fase do torneio, que estava difícil, para ele, focar no Palmeiras, e que já se imaginava atuando pelo Chelsea. Desde então, Abel e o elenco têm defendido o jovem jogador.

"Creio que ele está com a cabeça boa para esse jogo e vai dar o máximo como em todos os jogos", disse o lateral-esquerdo Vanderlan, sobre o colega, que é "ingênuo", segundo o atleta.

Estêvão foi titular nos quatro jogos do Palmeiras no Mundial e não marcou gols nem deu assistência. Foi, no entanto, eleito o melhor em campo contra Porto e Al-Ahly. Na última partida, diante do Botafogo, saiu irritado após ter sido substituído.

"Desde quando ele foi vendido, não percebi nenhuma mudança nele, nenhuma diferença", acrescentou o lateral, que deve ser titular diante do Chelsea, uma vez que é o único reserva do uruguaio Piquerez, suspenso.

Os outros desfalques são Gustavo Gómez, também suspenso, e Murilo, machucado. Existe a possibilidade de o time jogar com uma linha de três defensores, sendo um deles um lateral-direito, como o português já fez em várias outras ocasiões.