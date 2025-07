Tati Machado reflete sobre luto: 'Respeitar meus sentimentos e o tempo'

Tati Machado compartilhou nova reflexão sobre o processo de luto após perder seu bebê na 33ª semana de gestação, em maio. Na noite da última quarta-feira, 2, a apresentadora publicou uma mensagem nas redes sociais em que fala da dificuldade para voltar a sorrir.

"Eu sempre fui uma pessoa de sorriso largo, vocês sabem. Sempre dei entrevistas e falei sobre meu pacto com a felicidade. Sempre procurei me resgatar para esse lugar da alegria, mesmo nos momentos difíceis. Agora não tem sido fácil esse resgate, o processo não é de uma hora para outra e eu preciso respeitar os meus sentimentos e o tempo", escreveu Tati no Instagram.

Afastada do trabalho, a apresentadora está no Amazonas e republicou nos stories de seu perfil na rede social registros de um passeio gastronômico. "Me assistir agora nesse vídeo despretensioso e me ver sorrir desse jeito, sem nem perceber que estava sendo gravada, me fez ter um orgulho danado de mim. Eu sorri assistindo ele e na sequência me emocionei por aqui porque eu sei bem do esforço", continuou.

A apresentadora descreve um "mix de sentimentos", entre o orgulho de si e do marido, o fotógrafo Bruno Monteiro, por estarem atravessando o momento delicado. "Sinto orgulho de estar conseguindo aparecer aqui para vocês, que se importam com a gente... E, principalmente, de conseguir ficar de pé dia após dia", concluiu.

No fim de semana, a apresentadora compartilhou um registro com Lexa, na viagem que fizeram juntas para a região. A cantora também enfrenta o luto: ela perdeu a filha recém-nascida, Sofia, em fevereiro.