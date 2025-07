Vendas de motos sobem 8,1% em junho ante mesmo mês de de 2024, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram, no mês passado, crescimento de 8,1% na comparação com junho de 2024. No total, 179,4 mil motocicletas foram comercializadas, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira (3) pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Na margem - ou seja, de maio para junho -, as vendas de motos recuaram 7,2%. Já no acumulado do primeiro semestre, foram vendidas 1,03 milhão de motocicletas, alta de 10,3% que reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.