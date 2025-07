Djokovic arrasa tenista da casa e encara compatriota na 3ª rodada em Wimbledon

Após oscilar na estreia, Novak Djokovic mostrou força nesta quinta-feira e avançou à terceira rodada de Wimbledon com uma vitória contundente sobre o local Daniel Evans com direito a um "pneu". O sérvio venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/0. Na busca pela vaga nas oitavas de final, o ex-número 1 do mundo vai enfrentar o compatriota Miomir Kecmanovic.

O resultado marcou a 99ª vitória de Djokovic em Wimbledon. Ele se isolou como o terceiro maior vencedor de partidas no Grand Slam britânico, deixando para trás Serena Williams (98). A checa Martina Navratilova lidera a lista, com 120. E o suíço Roger Federer ocupa o segundo posto, com 105.

Ele também desempatou a disputa com Federer pelo maior número de vezes em que esteve na terceira rodada do torneio londrino. Djokovic tem agora o recorde de 19 participações nesta etapa da competição. Entre todos os Grand Slams, o sérvio empatou com o suíço com 74 participações em terceira rodada.

Nesta edição de Wimbledon, Djokovic vinha de uma performance abaixo do esperado na estreia. Ele chegou a perder um set para o francês Alexandre Müller. Mas reagiu prontamente nesta quinta, contra um adversário acostumado a jogar na grama e que havia vencido o único jogo entre os dois no circuito, no saibro, em 2021. Evans é o atual 154º do mundo, mas já figurou em 21º, há dois anos.

Apesar da torcida contra, o tenista de Belgrado controlou a partida do começo ao fim. Não perdeu o saque em nenhum momento e faturou seis quebras. Foram nada menos que 46 bolas vencedoras, contra apenas 19 do atleta da casa. E apenas 14 erros não forçados, diante de 18 do britânico.

Na terceira rodada, o atual número seis do mundo vai encarar um velho conhecido, o compatriota Miomir Kecmanovic. Também nesta quinta o sérvio superou o holandês Jesper De Jong por 3 a 1: 1/6, 6/3, 6/2 e 6/4. Será o quarto confronto entre os dois no circuito. Djokovic venceu os três anteriores. O último, curiosamente, aconteceu em Wimbledon, em 2022, com direito a um "pneu".

Em outros resultados desta quinta, os cabeças de chave também não decepcionaram. O australiano Alex de Minaur (11º) superou o francês Arthur Cazaux em quatro sets, enquanto o checo Jakub Mensik (15º) despachou o americano Marcos Giron também em quatro parciais. O italiano Flavio Cobolli (22º) eliminou o local Jack Pinnington Jones sem sets diretos.