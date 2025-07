Caixa anuncia aumento no valor das apostas em loterias a partir de quarta (9)

A Caixa Econômica Federal vai reajustar os preços das apostas em seis das principais modalidades de loterias a partir da próxima quarta-feira, dia 9 de julho. O aumento médio será de 21,7% e atinge a Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete.



Com o reajuste, o valor da aposta mínima da Mega-Sena, uma das mais populares do país, sobe de R$?5 para R$?6. Já a Lotofácil passará de R$?3 para R$?3,50, enquanto as apostas simples na Quina, Dupla Sena e Super Sete, que atualmente custam R$?2,50, vão passar a custar R$?3 cada. A Loteca, que já inclui um duplo obrigatório, terá o valor de R$?4 por aposta.



Segundo a Caixa, a atualização dos preços "tem como objetivo manter a sustentabilidade das loterias, garantir prêmios mais robustos e reforçar os repasses sociais destinados a áreas como saúde, educação, segurança e esporte".



Os novos preços já valem para os concursos a partir do dia 9. No caso da Mega-Sena, por exemplo, o novo valor de R$?6 será cobrado a partir do concurso 2.877, com sorteio previsto para o dia 12 de julho. A Quina e a Lotofácil terão apostas com preço atualizado nos concursos cujos sorteios ocorrem já no dia 10 de julho.



Este é o primeiro aumento nos preços desde abril de 2023. Mesmo com a alta, a Caixa afirma que o reajuste segue abaixo da inflação acumulada desde o último ajuste. Ainda assim, quem quiser continuar tentando a sorte terá que preparar o bolso para apostar nos próximos sorteios.