As Maiores surpresas do Brasileirão 2025 (Até Agora)

O Brasileirão 2025 tem se mostrado um dos campeonatos mais imprevisíveis da era dos pontos corridos. Em vez de uma polarização entre os mesmos clubes de sempre, o que vemos é uma tabela dinâmica, com surpresas tanto positivas quanto negativas moldando o rumo da competição. Alguns clubes que começaram a temporada desacreditados estão surpreendendo pela solidez, enquanto outros, que vinham de anos consistentes, enfrentam uma realidade dura.





Em meio a esse cenário, o interesse do público só aumenta, não apenas entre torcedores apaixonados, mas também entre quem acompanha o futebol de forma estratégica. E, enquanto alguns nomes surgem como protagonistas improváveis, outros amargam crises inesperadas.

A seguir, analisamos os principais destaques desta edição do Brasileirão — de times que encantam com campanhas sólidas a decepções que ninguém previa.



Red Bull Bragantino e Mirassol: estabilidade e eficiência

O Red Bull Bragantino ocupa atualmente a terceira colocação na tabela e tem sido um dos times mais organizados do campeonato. Com uma base mantida desde a temporada passada, o clube de Bragança Paulista alia juventude, intensidade e aplicação tática. O treinador Fernando Seabra conseguiu encontrar o equilíbrio entre solidez defensiva e agressividade ofensiva, o que tem rendido pontos importantes mesmo fora de casa. Jogadores como Matheus Fernandes vivem boa fase e são essenciais nesse modelo de jogo.



Já o Mirassol, recém-chegado da Série B, é uma das maiores surpresas positivas do torneio. Com orçamento modesto e um elenco enxuto, o clube tem feito uma campanha sólida e está na primeira metade da tabela. A fórmula tem sido a disciplina tática e a força do coletivo. A equipe dirigida por Rafael Guanaes mostra maturidade impressionante para um estreante na elite e tem vencido adversários mais tradicionais com autoridade.



Essas campanhas reforçam a tese de que planejamento, comando técnico estável e uma boa estrutura podem compensar a diferença financeira em relação aos grandes centros.



Internacional e Fortaleza: a queda inesperada

Se por um lado há gratas surpresas no topo, por outro também há decepções marcantes. O Internacional, campeão gaúcho e com um elenco recheado de nomes experientes como Alan Patrick, Fernando e Rafael Borré, parecia pronto para brigar pelo topo. No entanto, vive uma campanha decepcionante. O time convive com irregularidade, tropeços em casa e atuações instáveis que o colocaram na zona de rebaixamento.



O caso do Fortaleza é semelhante. Após anos se consolidando como uma das forças emergentes do futebol brasileiro — com campanhas sólidas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e participações internacionais —, o clube cearense tem feito um campeonato fraco. Sofrendo com desfalques e uma queda de rendimento técnico, o Leão do Pici não consegue repetir as boas atuações do passado recente e também está entre os últimos colocados.



Esses dois exemplos mostram como o futebol brasileiro pode ser cruel com quem perde o timing da renovação e da adaptação às novas exigências táticas e físicas da temporada.



O impacto do Mundial de Clubes na temporada nacional



Outro fator que mexe com o cenário do Brasileirão 2025 é a realização da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, que contou com quatro clubes brasileiros na disputa. Entre eles, o Palmeiras e o Fluminense ainda estão vivos na competição, o que naturalmente interfere no planejamento interno. O Palmeiras, por exemplo, teve que revezar elenco no nacional, abrindo mão de pontos em algumas rodadas para priorizar a competição global.



Além da questão física, a campanha no Mundial pode ter reflexos diretos nas finanças e no prestígio dos clubes. A premiação oferecida pela FIFA e a exposição internacional podem representar alívio no orçamento e valorização de atletas. Para times como o Flamengo, que venceu o Chelsea na fase de grupos, a experiência serviu para medir forças contra clubes europeus e elevar o patamar competitivo do elenco. Ainda que eliminado nas oitavas, o clube sai da competição com saldo positivo em performance e retorno de imagem.

Esses compromissos extracampo influenciam diretamente o Brasileirão, seja pela ausência de titulares, seja pela sequência pesada de jogos que exige revezamentos e adaptações constantes.



Jogadores que transformaram o rendimento de seus times

Além dos clubes, alguns atletas têm se destacado com desempenhos acima das expectativas. Estêvão, do Palmeiras, é um dos grandes nomes da temporada até aqui. Mesmo com a agenda intensa do clube por conta do Mundial, o jovem meia-atacante tem entregado gols e assistências, sendo decisivo tanto no cenário nacional quanto internacional.



Outro destaque é Kaio Jorge, que voltou ao futebol brasileiro para defender o Cruzeiro e tem sido fundamental na campanha celeste. Com movimentação inteligente e boa finalização, ele se firmou como titular e figura entre os artilheiros do torneio. Também vale citar Ricardo Mathias, jovem revelação do Internacional que, mesmo em meio à crise, tem sido um dos poucos pontos positivos do time.



Esses jogadores, muitos deles fora dos holofotes até o início do ano, provam que o Brasileirão continua sendo uma fonte rica de surpresas e de talento emergente.



Perspectivas para o segundo turno

Com um primeiro turno tão movimentado, a expectativa para a segunda metade da competição é de ainda mais disputas intensas. Será interessante observar se clubes como Red Bull Bragantino e Mirassol conseguirão manter a regularidade, enquanto gigantes como Internacional e Fortaleza terão força para reagir e sair da parte de baixo da tabela.



Além disso, o retorno de jogadores lesionados, o fim do Mundial de Clubes e a reabertura da janela de transferências podem mexer significativamente com o equilíbrio de forças no campeonato. A cada rodada, o Brasileirão 2025 confirma seu papel como um dos torneios mais imprevisíveis e apaixonantes do mundo.