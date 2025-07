Jogadores do time de Neymar na Kings League treinam com elenco profissional do Santos

A atividade comandada pelo técnico Cléber Xavier nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, teve novidades em campo. Três jogadores da Fúria FC, equipe do astro Neymar, na Kings League Brasil, participaram do treinamento juntamente com o elenco de profissionais.

Os atacantes Leleti e Lipão e o meia Jefinho, campeões mundiais de Fut7, realizaram a movimentação com bola. A iniciativa foi uma integração entre as modalidades.

Após a movimentação, que foi feita sob chuva e frio, os atletas do time de Neymar falaram sobre a novidade de estar em campo com o time principal santista.

"A experiência foi legal demais, quero agradecer ao Santos por abrir as portas para a gente. E ganhar experiência com Neymar, Gil, que já são nomes muito importantes no nosso futebol, é bacana demais", afirmou Jeffinho.

Empolgado pela oportunidade, o meia disse que dividir o tempo com os comandados de Cléber Xavier foi bastante proveitoso. "Experiência é única. Foi muito diferente e especial para gente", acrescentou o jogador.

Leleti reforçou o sentimento de satisfação em estar treinando no Santos FC. "Incrível. É um sonho que a gente está realizando e uma experiência para aprender cada vez mais. Muito feliz de estar vivendo isso aqui e espera levar muitas coisas boas", disse o atleta. Já Lipão destacou o sonho de estar treinando no Santos. "Tivemos só tem coisas positivas para levar daqui", completou.

A Kings League é uma liga de futebol society idealizada pelo espanhol Gerar Piqué, onde as equipes são lideradas por celebridades e personalidades na internet e Neymar é presidente do time da Furia.