Cobra é encontrada em avião e atrasa voo na Austrália

Um voo doméstico na Austrália sofreu um atraso de duas horas depois que uma cobra foi encontrada no compartimento de carga do avião, disseram autoridades nesta quarta-feira, 2.

O animal foi encontrado na terça-feira, 1º, quando os passageiros estavam embarcando no voo VA337 da Virgin Australia no Aeroporto de Melbourne com destino a Brisbane, de acordo com o apanhador de cobras Mark Pelley.

Ela era uma inofensiva cobra-arborícola verde de 60 centímetros. Mas Pelly disse que pensou que ela poderia ser venenosa quando se aproximou dela no porão escuro.

"Foi só depois que peguei a cobra que percebi que ela não era venenosa. Até aquele momento, ela parecia muito perigosa para mim", afirmou. A maioria das cobras mais venenosas do mundo é nativa da Austrália.

Quando ele entrou no compartimento de carga, o animal estava escondido atrás de um painel e poderia ter desaparecido mais profundamente no avião.

Pelley disse que informou a um engenheiro aeronáutico e à equipe da companhia aérea que eles teriam que esvaziar a aeronave se a cobra desaparecesse dentro do avião.

"Eu disse a eles que, se não conseguisse capturá-la de uma só vez, ela passaria pelos painéis e vocês teriam que esvaziar o avião, porque naquele momento eu não sabia que tipo de cobra era", contou.

"Mas, felizmente, eu a peguei na primeira tentativa e a capturei", acrescentou. "Se eu não a tivesse capturado na primeira vez, os engenheiros e eu estaríamos desmontando um Boeing 737 à procura de uma cobra agora mesmo."

O apanhador de cobras disse que levou 30 minutos de carro até o aeroporto e foi atrasado pela segurança antes que pudesse chegar ao avião. Um funcionário da companhia aérea disse que o voo atrasou cerca de duas horas.

Como a cobra é nativa da região de Brisbane, Pelley suspeita que ela tenha vindo a bordo dentro da bagagem de um passageiro e escapado durante o voo de duas horas de Brisbane para Melbourne.

Por motivos de quarentena, a cobra não pode ser devolvida à natureza.

Ela é de uma espécie protegida e foi entregue a um veterinário de Melbourne para encontrar um lar com um tratador de cobras licenciado.