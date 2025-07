'Chega a ser cruel', diz mãe de Marília Mendonça sobre disputa pela guarda de Leo

Dona Ruth Moreira se manifestou após a Justiça conceder a guarda provisória de Leo, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, ao cantor. Avó materna do menino, ela dividia os cuidados com o neto desde a morte da artista, em 2021, e comparou o momento ao processo de luto.

Em entrevista ao G1, ela disse que a briga judicial tem sido cruel com a criança, com ela e também com seu filho João Gustavo. "Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro", disse.

O juiz do caso decidiu que Murilo deve ficar com a guarda provisória do filho até o final do processo. Agora, Ruth afirma que só pode visitar o neto quinzenalmente, mas pretende recorrer "com urgência" da decisão.

"Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias. Meu filho João Gustavo está mal, está arrasado", declarou.

Nessa terça-feira, 1º, João Gustavo apareceu chorando em um vídeo postado no Instagram ao pedir que parem os ataques à mãe nas redes sociais, em meio à disputa pela guarda de Leo. "Estou passando aqui pra pedir pra vocês pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil", começou.

João destacou que a mãe "está muito mal" e que ele tem feito o máximo para tentar ajudá-la. "Ela já perdeu muita coisa. Eu também perdi muita coisa. Só que, todos esses anos, eu tentei me reinventar. Ela também", desabafou ele, dizendo que juntos tentam continuar carregando o legado de Marília Mendonça.

Horas depois, o perfil de João Gustavo na rede social foi tirado do ar. Até o momento da publicação desta nota, não há informações se o perfil foi desativado por ele ou removido pelo próprio Instagram.

Entenda a briga entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Desde que Huff judicializou a disputa com a sogra, os dois passaram a trocar indiretas e acusações nas redes sociais. A relação, que parecia cordial até pouco tempo atrás, rapidamente se deteriorou. Após a ação judicial se tornar de conhecimento público, o cantor se manifestou nas redes sociais dizendo que não pretende afastar o filho da família de Marília.

"Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", declarou. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo".

Em meio à repercussão, Dona Ruth compartilhou nos Stories de seu perfil no Instagram registros dos cuidados com Leo, como a atenção à alimentação do neto na escola. Ela também lamentou a situação, mas acusou Huff de jamais ter pago pensão para o filho.

"O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele." Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.

O cantor não deixou a acusação passar. Em resposta, publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou.