Angra se apresenta em Santo André no início de julho com turnê comemorativa dos 20 anos de “Temple of Shadows”

Na próxima quarta-feira (9), a banda de rock Angra sobe ao palco do Santo Rock Bar, em Santo André, com a turnê “Temple of Shadows – 20th Anniversary Tour: Interlude – Final Lap”, em celebração ao icônico álbum Temple of Shadows. O Santo Rock Bar fica na Av. Firestone, 1340 – Casa Branca, Santo André), e o show começa a partir das 20h.

Nesta noite especial, o álbum será executado na íntegra, além de outras surpresas do repertório consagrado da banda. A abertura ficará por conta da Urdza, uma das grandes revelações do heavy metal nacional, confirmada como banda convidada para essa apresentação.

Garanta seu ingresso antecipado:

https://www.bilheto.com.br/comprar/3603/angra-20th-anniversary-tour-interlude

Assista ao vídeo-convite de Fabio Lione e Marcelo Barbosa para o show:

https://www.youtube.com/shorts/33jE8ZZLXxI

O Angra é formado por Fabio Lione (vocal), Rafael Bittencourt (guitarra e vocal), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria).

SOBRE TEMPLE OF SHADOWS:

A obra-prima conceitual do Angra foi lançada em 2004, e é um dos álbuns mais emblemáticos da carreira do Angra, marcando uma fase madura e ousada da banda no cenário do metal progressivo e power metal mundial. Com produção de Dennis Ward, o disco apresenta não apenas excelência técnica e musical, mas também uma proposta conceitual profunda e ambiciosa, que o tornou um marco na discografia do grupo e no metal brasileiro.

O álbum narra a história fictícia de The Shadow Hunter, um cavaleiro da Ordem dos Templários que entra em conflito com os dogmas da Igreja Católica no século XI. Através das faixas, o ouvinte acompanha sua jornada espiritual e existencial, refletindo temas como fé, liberdade, amor, traição, destino e redenção. É um álbum que convida à introspecção, com paralelos entre passado e presente, religião e poder, razão e emoção.

Musicalmente, Temple of Shadows é um ‘mosaico de influências’. O Angra combina o virtuosismo do power metal com elementos da música clássica, progressiva e brasileira, criando paisagens sonoras complexas e emocionantes. A formação da época – Edu Falaschi (vocal), Kiko Loureiro (guitarra), Rafael Bittencourt (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Aquiles Priester (bateria) – está em seu auge, com performances impecáveis.

Faixas como "Spread Your Fire", "Waiting Silence", "Angels and Demons", "Late Redemption" (com participação de Milton Nascimento) e "No Pain for the Dead" (com Kai Hansen, do Helloween/Gamma Ray) se destacam tanto pela composição quanto pela emoção transmitida.

Além de ser um sucesso entre fãs e crítica, o disco solidificou a posição do Angra como uma das bandas mais respeitadas do metal mundial. Temple of Shadows não é apenas um álbum: é uma experiência sonora e narrativa que desafia os limites do gênero e prova a capacidade do metal de contar grandes histórias com sofisticação e alma.

SERVIÇO:

Angra – Show da ‘Temple of Shadows – 20th Anniversary Tour: Interlude – Final Lap’

Banda convidada: Urdza

Dia: 09/07 – Quarta-feira

Horário: 20h

Local: Santo Rock Bar – Av. Firestone, 1340, Casa Branca, Santo André – SP

Responsável pelo evento: Santo Rock Bar

E-mail: [email protected]

Ingressos:

https://www.bilheto.com.br/comprar/3603/angra-20th-anniversary-tour-interlude



Classificação 18 anos

É obrigatório apresentação do documento de identidade

Classificação Livre

- Estudantes: Somente com carteirinha do órgão estudantil oficial, dentro do prazo de validade e com foto;

- Idosos: Idosos com idade superior a 60 (sessenta) apresentando o documento de identidade na entrada do evento;

- Professores de Rede Pública: Professores da Rede Pública apresentando o comprovante na entrada do evento;

- Portadores de Necessidades Especiais: Possuem direito a meia-entrada, estendido a um acompanhante.

- Solidário: Válido para qualquer pessoa com a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do show.

Deve apresentar o cartão de benefício de prestação continuada de assistência social a pessoa com deficiência ou documento emitido pelo INSS que ateste aposentadoria.

www.santorockbar.com.br