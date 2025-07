Chave de Palmeiras e Flu mostra disparidade entre elencos do Mundial; veja números

As quartas de final do Mundial de Clubes estão definidas. Dos brasileiros, apenas Palmeiras e Fluminense continuam vivos na competição. A dupla pode até mesmo se enfrentar na semifinal, mas, para isso, terá de superar Chelsea e Al-Hilal, respectivamente. Apesar de os adversários não assustarem tanto quanto os gigantes Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, posicionados na outra chave, a diferença de investimento para ingleses e sauditas é grande.

De acordo com o site Transfermarket, especializado no mercado do futebol, o elenco do Palmeiras está avaliado em 256,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,6 bilhão). O atacante Estêvão, que está de malas prontas rumo justamente ao Chelsea, adversário do time brasileiro, é o jogador mais valioso do elenco, cuja avaliação é de 60 milhões de euros (R$ 386 milhões).

A diretoria alviverde fechou a venda de Estêvão para o Chelsea em R$ 359 milhões, sendo R$ 262 milhões fixos e o restante por metas. Ele se apresenta ao clube de Londres logo após o Mundial.

O Chelsea, por sua vez, tem um elenco com valor de mercado em 1,15 bilhão de euros (R$ 7,4 bilhões na cotação atual), aproximadamente seis vezes mais caro do que o elenco do Palmeiras. De acordo com o Transfermarket, o jogador mais valioso do time londrino é o meia-atacante inglês Cole Palmer, avaliado em 120 milhões de euros (R$ 772 milhões).

Somente o valor de mercado de Palmer já é maior do que todo o elenco do Fluminense, cuja avaliação está em 86,15 milhões de euros (R$ 554,3 milhões). O colombiano Jhon Arias, um dos melhores jogadores do Mundial até o momento, está avaliado em R$ 109,4 milhões.

O Fluminense é clube com o menor valor de mercado entre os classificados para as quartas de final. Logo acima está o Al-Hilal, da Arábia Saudita, adversário dos cariocas nas quartas de final. O time saudita conta com jogadores com ampla experiência no futebol europeu, como o lateral português João Cancelo, o zagueiro senegalês Koulibaly, e o goleiro marroquino Bono. O elenco do time comandado pelo técnico italiano Simone Inzaghi está avaliado em 159,73 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão).

O Al-Hilal é um dos quatro clubes que pertencem ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Em 2023, o clube contratou Neymar por 90 milhões de euros (cerca de R$ 485 milhões à época). O craque sofreu com grave lesão no joelho e pouco atuou pelo clube antes de rescindir o contrato no fim do ano passado e acertar com o Santos.

Outros dois brasileiros, os atacantes Malcom (ex-Corinthians) e Marcos Leonardo (ex-Santos), fazem parte do elenco do Al-Hilal e balançaram as redes na surpreendente vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City nas oitavas de final. Pela classificação, os jogadores receberam um "bicho" milionário da diretoria.

Palmeiras e Fluminense voltam a campo na sexta-feira, 4. Às 16h (horário de Brasília), os cariocas desafiam o Al-Hilal, em Orlando. Mais tarde, às 22h, os paulistas medem forças com o Chelsea, na Filadélfia, por uma vaga na semifinal.