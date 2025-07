Taxas de juros rondam ajustes com dólar, apesar de produção industrial fraca

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de alta, alinhados ao dólar e após a queda de 0,5% da produção industrial de maio, em linha com o esperado. Nos EUA, o relatório ADP mostrou corte de 33 mil vagas em junho, contrariando expectativa de geração de 115 mil pontos. O dado antecede o relatório oficial de emprego americano, o payroll, de junho, que sai na quinta-feira, 3.

Às 9h26 desta quarta-feira, 2 , a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava na máxima de 14,920%, de 14,924% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 14,125%, de 14,105%, e o para janeiro de 2029 marcava 13,110%, de 13,090% no ajuste de terça. O vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,170%, de 13,166% no ajuste anterior.