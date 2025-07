Borussia Dortmund elimina Monterrey e encara Real Madrid nas quartas do Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, ao derrotar o Monterrey, por 2 a 1, em Atlanta. Com o resultado, a equipe alemã enfrenta o Real Madrid neste sábado, às 17 horas, em New Jersey.

O Dortmund começou com o objetivo de pressionar e fazer jogadas pelo meio. O Monterrey não se intimidou e com bom toque de bola soube desafogar o setor defensivo. A ponto de o primeiro bom momento, aos dez minutos de jogo, ser do time mexicano em forte chute de Deossa de fora da área.

Mas a equipe alemã demonstrou paciência para trocar passes por 58 segundos antes de encontrar o espaço para abrir o placar, aos 13 minutos, com o artilheiro Guirassy.

Valente, o Monterrey foi ao ataque e não demorou para mostrar que estava 'vivo'. Aos 16 minutos, Corona acertou a trave sem querer, ao tentar um cruzamento. Na sequência da jogada, Deossa forçou Kobel a fazer mais uma defesa.

O Monterrey teve coragem, mas faltou talento. Na ansiedade de buscar o ataque e o empate, o time mexicano ficou aberto para os contragolpes dos alemães. Aos 23, Adeyemi escapou pela direita e serviu Guirassy: 2 a 0. Foi o terceiro gol do centroavante do Dortmund no Mundial.

Um duelo marcou a primeira etapa. Os chutes fortes e bem colocados de Deossa e as defesas seguras de Kobel. Aos 29, o goleiro levou vantagem mais uma vez. Enquanto isso, Guirassy, aos 30, por pouco não fez o terceiro gol do Dortmund.

Apesar do esforço do Monterrey no ataque, o Dortmund foi quem somou oportunidades de marcar. Nova finalização de Guirassy, aos 33 minutos, após bela jogada de todo o ataque, parou na defesa de Andrada.

Depois de um período de domínio quase total do Dortmund, o Monterrey ressurgiu em uma jogada isolada de Corona, que fez Kobel trabalhar mais uma vez.

O segundo tempo começou como havia planejado o Monterrey. O time mexicano pressionou e conseguiu o primeiro gol aos dois minutos, com Berterame, autor de três gols na competição.

O gol animou o agressivo Monterrey, enquanto o Dortmund pareceu ter sentido o golpe. Corona, lançado por Canales, surgiu livre, mas parou em mais uma intervenção do goleiro do Dortmund.

Apesar do melhor momento do adversário, o Dortmund tentou manter a calma e abusou do toque de bola, que se concentrou no meio de campo. O Monterrey continuou explorando os contra-ataques e Corona perdeu mais uma oportunidade aos 18 minutos. Berterame chegou a empatar na sequência, mas o lance foi impugnado por impedimento.

Na metade da etapa final, o domínio era todo do Monterrey, que parecia ter forças para buscar pelo menos o empate e levar a decisão para a prorrogação. Tanta motivação fez o time mexicano se descuidar na defesa e Guirassy teve duas novas chances para ampliar a vantagem alemã.

Com pouco mais de dez minutos para o fim da partida, o técnico Domenec Torren fez as primeiras alterações no time do Monterrey, visivelmente bastante cansado. E o empate quase veio aos 46 minutos. O veterano zagueiro Sergio Ramos, de cabeça, errou o alvo por muito pouco. A pressão mexicana seguiu até o fim, sem sucesso.