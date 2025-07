Suspeitos por roubo de carga são presos no Taboão

Cinco pessoas foram presas temporariamente na manhã desta terça-feira (1º) durante uma operação da Polícia Civil que investigava uma quadrilha especializada em roubo de carga na cidade de Diadema. Os mandados foram cumpridos por agentes do 3º DP (Distrito Policial).

De acordo com a investigação, o grupo teria participado do roubo de um caminhão carregado com bebidas, ocorrido em 12 de maio. O veículo foi interceptado enquanto fazia o transbordo de mercadorias e conduzido até um lava-rápido, no bairro do Taboão, onde a carga foi descarregada. A vítima foi mantida em cárcere até o fim da ação.

Durante a operação, sete mandados de prisão temporária foram expedidos, dos quais cinco foram cumpridos. Um dos suspeitos está em Minas Gerais e outro segue foragido. Também foram realizados três mandados de busca e apreensão em adegas localizadas em Diadema, suspeitas de receptação dos produtos roubados. De acordo com a polícia, os estabelecimentos funcionavam de forma irregular, sem CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou inscrição municipal.

O delegado seccional de Diadema, Eduardo Castanheira, destacou a atuação dos investigadores. “Mais um excelente trabalho de polícia judiciária, por meio do qual foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, o que resultou na prisão de cinco indivíduos envolvidos com crimes de roubo de carga, receptação e associação criminosa”, explicou.

Os suspeitos permanecerão presos por 30 dias enquanto as investigações prosseguem.