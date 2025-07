Escola Livre de Dança abre inscrições para oficinas de férias em Santo André

A ELD (Escola Livre de Dança) de Santo André está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de férias tanto para crianças, quanto para adultos. Os wokshops, que acontecem até julho, são de dramaturgia do corpo, dança afro contemporânea, improvisação e consciência corporal para todas as idades, danças e práticas orientais, além de danças brasileiras para crianças, com idade de 7 a 11 anos.

As oficinas acontecerão no Centro de Dança de Santo André, na rua Dr. Eduardo Monteiro, 410, no Jardim Bela Vista. As inscrições estão abertas enquanto houver vagas, por meio do link https://bit.ly/CursosFeriasELD.

Quem tiver interesse na oficina de dança afro contemporânea precisa se apresser, pois o primeiro encontro acontece nesta terça-feira (1º), e continua nos dia 3, 8 e 10 de julho, das 19h às 21h. Voltada para maiores de 16 anos, a formação tem aulas práticas com breves contextualizações teóricas, objetivando introduzir os aprendizes à corporeidade presente nos fundamentos das culturas africanas de matriz Bantu, através da dança, linguagem artística que permeia grande parte dessas culturas.

Rose Mara Kielela é quem ministra a oficina. Bacharel em dança, Rose estudou danças negras e resistência na “École de Sables” (Senegal) e foi artista residente no ISART - Instituto Superior de Arte de Angola. Seus trabalhos foram exibidos em eventos como 18ª Dak'artBiennale (Senegal), Exposition D'Art Contemporain D'Afrique 2018 (Marrocos), e já percorreram cerca de 12 países.

Nos dias 2 e 3 de julho, das 18h30 às 20h30, acontece a oficina de improvisação e consciência corporal com idade a partir de 7 anos. A oficina proporcionará um espaço de encontro onde crianças, adolescentes e adultos irão dançar e criar juntos. Por meio da improvisação, as pessoas presentes serão convidadas a se moverem reconhecendo princípios para uma organização consciente do próprio corpo.

Nestes dois encontros, serão vivenciadas práticas e procedimentos de dança que confluem e integram as diferentes idades por meio do prazer de mover e criar.

Ana Carolina Yamamoto e Vinícius Brasileiro ministram a oficina. Ana Carolina é artista da dança e professora formada pela Unicamp. É professora das crianças do Núcleo Preparatório da Escola Livre de Dança de Santo André desde 2023. Vinicius Brasileiro é formado no bacharelado em Teatro da Escola Superior de Artes Célia Helena (2018). Ambos integram o grupo Lagartixa na Janela, que há mais de 10 anos pesquisa e cria para e com as infâncias na linguagem da dança contemporânea e são professores do Núcleo Preparatório da Escola Livre de Dança de Santo André.

A oficina de Dança e Práticas Orientais acontece nos dias 10 e 11de julho, das 9h às 11h. Nos encontros, a oficineira Bia Sano vai abordar exercícios de respiração, fluxo e quietude através de princípios de práticas corporais chinesas e japonesas, como chi kung, tai chi e doho. No primeiro momento, haverá a prática dos treinamentos corporais, e no segundo momento serão propostos exercícios que instiguem a criação poética e a investigação da própria dança em diálogo com o grupo.

Beatriz Sano é dançarina, coreógrafa, professora e pesquisadora. Fez graduação em Dança e mestrado em Artes da Cena na Unicamp. Desde 2009 faz parte de Key Zetta e Cia, e estabelece parcerias artísticas com Eduardo Fukushima e Júlia Rocha. Desde 2018 atua na ELD.

Voltada exclusivamente para crianças com idade entre 7 e 11 anos, a oficina danças brasileiras acontece nos dias 3, 8 e 10 de julho (terças e quintas) das 18h30 às 20h30, no Centro de Dança. Tem por objetivo fomentar a investigação prática e teórica acerca de um corpo de conhecimentos e saberes das danças das tradições brincantes, fornecendo um largo repertório e ampliando as possibilidades expressivas e imaginárias.

Quem ministra a oficina é Cristiane Santos, atriz, diretora, dramaturga e artista educadora. É mestranda em Artes da Cena pela Unicamp e graduada em Letras pela Universidade Anhembi Morumbi- SP (2020). Formada como arte educadora pelo Instituto Brincante (2009). Fundadora da Cia As Marias. Desde 2016, é professora da ELD, transitando nos vários núcleos da escola.

Dramaturgia do corpo é o tema da primeira oficina que acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho, em formato híbrido (on-line e presencial), das 19h às 21h30, mas que já está com as vagas preenchidas. Nesses encontros, indicados para maiores de 16 anos, serão apresentadas e debatidas algumas ideias centrais que pensam a construção de sentidos no corpo, a modulação de imaginários e algumas proposições feitas por criações contemporâneas.

Quem ministra é Rodrigo Monteiro, que é pesquisador, educador e produtor das artes cênicas. Fez graduação de Comunicação das Artes do Corpo (PUC-SP, 2010), mestrado (2013) e no doutorado (2022) em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Desde 2022 é professor da ELD em cursos teóricos.

