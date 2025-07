Jogadores do Al-Hilal celebram após anúncio de premiação por vitória no Mundial

O Al-Hilal surpreendeu o mundo ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em jogo realizado no Camping World Stadium, em Orlando, na última segunda-feira (30). A equipe saudita venceu os ingleses por 4 a 3 na prorrogação e garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará o Fluminense.



A classificação foi comemorada com muita festa no vestiário, os jogadores celebraram ao lado do presidente do clube, Fahad bin Nafel, que foi ovacionado com gritos de “Presidente, presidente!”. Em meio a toda euforia, ele chegou a jogar o seu keffiyeh (tradicional acessório utilizado na cabeça por homens do oriente médio) para os atletas, intensificando o clima de felicidade.



Pouco tempo depois, o técnico italiano Simone Inzaghi entrou no vestiário e também foi recebido com entusiasmo. Em um trecho do vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, os jogadores explodem em comemoração após o que seria o anúncio do “bicho”, uma premiação em dinheiro pela vitória. O valor, no entanto, não foi divulgado oficialmente.



Agora, o Al-Hilal enfrenta o Fluminense na sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), novamente em Orlando. Quem vencer, avança para a semifinal e encara o ganhador de Palmeiras x Chelsea, que jogam no mesmo dia, às 22h.

