Real Madrid x Juventus no Mundial: veja prováveis times e onde assistir

Em busca de uma vaga nas quartas de final, Real Madrid e Juventus fazem um confronto digno de Champions League no Mundial de Clubes na tarde desta terça-feira (1º). A bola rola às 16h (de Brasília), no Hard Rock, Stadium, em Miami, com transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



O vencedor do duelo entre os dois gigantes da Europa vai enfrentar nas quartas de final o classificado entre Borussia Dortmund e Monterrey, que também se encaram nesta terça, às 22h.



A partida pode ser considerada a maior desta edição do torneio até o momento, já que o Real Madrid é o maior campeão espanhol, com 36 títulos, enquanto a Juventus também já levantou 36 taças do italiano. Pelo lado merengue, são nove troféus mundiais, enquanto os italianos contam com dois.

Pela primeira fase do torneio, a Juventus garantiu a vaga ao mata-mata após terminar no segundo lugar do Grupo G, com seis pontos. Já o Real Madrid liderou a Chave H, com sete



Além da importância do confronto, o Real Madrid também deve trazer novidades no time: o zagueiro Éder Militão, há mais de 230 dias sem atuar, e o atacante Mbappé, que ainda não estreou no Mundial, devem ser opções no banco de reservas da equipe. Por outro lado, o clube ainda não pode contar com Alaba e Endrick.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 1º de julho, às 16h (de Brasília)



- Local: Hard Rock, Stadium, em Miami, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouámeni, Valverde e Arda Güler; Bellingham; Vinicius Junior Gonzalo García.

Técnico: Xabi Alonso.



Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; Costa, McKennie (Locatelli), Thuram e Cambiaso; Conceição (Koopmeiners) e Yildiz; Kolo Muani.

Técnico: Igor Tudor.

