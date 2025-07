Monaco anuncia contratação por empréstimo de Ansu Fati junto ao Barcelona

O Monaco anunciou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do jogador Ansu Fati, de 22 anos, junto ao Barcelona. O atleta chega ao clube para se juntar ao meia francês Pogba e ao zagueiro inglês Eric Dier, recém-contratados.

"O AS Monaco tem o prazer de anunciar a chegada de Ansu Fati. O atacante espanhol está emprestado pelo Barcelona para a temporada 2025/2026 com opção de compra", anunciou o clube em seu site oficial.

A mudança para o futebol francês é uma tentativa de retomada do jogador, que teve a sua meteórica trajetória interrompida por grave lesão no joelho em 2020. Uma joia do clube, ele se profissionalizou aos 16 anos e chegou a ser considerado sucessor de Lionel Messi.

No Barcelona, a transferência do jovem atacante para o exterior era dada como certa, principalmente pelas poucas oportunidades que o atleta teve com o técnico Hansi Flick. Na última temporada, foram apenas 11 partidas e nenhum gol marcado.

Este é o segundo contrato por empréstimo feito pelo clube catalão envolvendo Ansu Fati. Em 2023, o destino do atacante foi a Premier League. No entanto, ele teve um desempenho apenas discreto com a camisa do Brighton, anotou dois gols em 19 partidas, e retornou para o Barcelona.