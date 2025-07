Conta de luz da Enel terá aumento em SP; veja quando e valores

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou o reajuste tarifário médio de 13,94% de aumento nas tarifas para os consumidores atendidos pela Enel em São Paulo. O novo valor entra em vigor a partir desta sexta-feira, 4 de julho.

LEIA MAIS: 'Copa do Mundo do Oceano': Brasil vai sediar em 2027

Para os consumidores em Alta Tensão (indústrias, shoppings, e grandes unidades), o impacto será de 15,77%; e para os consumidores em Baixa Tensão (residências, pequenos comércios), será de 13,47%.

A Enel SP atende 8 milhões de unidades consumidoras na capital paulista e região metropolitana, com um faturamento anual superior a R$ 20 bilhões.

Segundo a Enel, o reajuste é resultado da elevação de custos que não são de responsabilidade e não são gerenciáveis pela companhia - como encargos setoriais definidos em Leis e Decretos e aquisição de energia.

"É fundamental esclarecer que a Enel SP não define as tarifas cobradas. Elas são reguladas pela ANEEL, com base em critérios técnicos e legais. A maior parte da conta de luz é composta por custos que vão além da distribuição e incluem valores repassados aos setores de geração e transmissão, além dos tributos e encargos repassados aos governos federal e estadual. Do total arrecadado pela Enel SP, apenas 22,1% correspondem à parcela da própria distribuidora", afirma o Hugo Lamin, Diretor de Regulação da Enel Brasil.