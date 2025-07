Crunchyroll confirma segunda temporada de 'My Hero Academia: Vigilantes' para 2026

Após a estreia do episódio final esmagador de My Hero Academia: Vigilantes, a Toho Co., Ltd. anuncia oficialmente que a segunda temporada da série está em produção e chegará exclusivamente à Crunchyroll em 2026 para todo o mundo, exceto Ásia.

O anime prequel de My Hero Academia, baseado no mangá original criado por Kohei Horikoshi, ganhou também um novo teaser trailer e uma imagem indicando os eventos que serão abordados na próxima temporada da obra.

Baseado no mangá de mesmo nome criado por Hideyuki Furuhashi, Betten Court e Kohei Horikoshi, a primeira temporada de My Hero Academia: Vigilantes foi dirigida por Kenichi Suzuki (JoJo''s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders; Cells at Work!). A composição da série e o roteiro foram escritos por Yosuke Kuroda (My Hero Academia; Trigun). A animação é produzida pela Bones Film (Gachiakuta).

A equipe também inclui design de personagem po Takahiko Yoshida (Cells at Work!); diretor de arte Yukihiro Watanabe (SSSS.Gridman); design de cor por Haruko Nobori (The Faraway Paladin); diretor de fotografia Eiei Cho (The Case Study of Vanitas); direção de 3DCG Mizuki Sasaki (My Hero Academia); edição de Kiyoshi Hirose (Fire Force); composição musical de Yuki Hayashi (My Hero Academia; Haikyu!!); Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi; e com direção de som de Masafumi Mima (My Hero Academia; Attack on Titan).