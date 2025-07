Temporada de baleias faz de Ilhéus destino imperdível no sul da Bahia

Com a temporada de baleias em pleno auge, Ilhéus, no sul da Bahia, se consolida como um dos destinos mais procurados do país para quem sonha em observar de perto esses gigantes dos mares. Desde que os passeios começaram a ser organizados na região, em 2021, mais de 1.700 baleias-jubarte já foram avistadas, tornando a cidade um ponto de destaque para o turismo de natureza.



A experiência, que costuma ter 95% de chance de sucesso na observação, é acompanhada por biólogos e pesquisadores do GPMAI (Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos de Ilhéus), ligado à UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz). Durante o trajeto, os visitantes aprendem sobre o comportamento das baleias e golfinhos, além de receber informações sobre preservação ambiental.



A atividade é indicada para todas as idades, mas as operadoras de turismo recomendam levar apenas crianças com peso acima de 25 quilos, por segurança. Cada passeio dura cerca de três horas e inclui seguro individual, colete salva-vidas inflável, água mineral, frutas frescas e acompanhamento de guia especializado. Há também a opção de contratar serviço de fotografia profissional para registrar o encontro com as baleias.



Além de impulsionar o turismo local, a iniciativa já destinou recursos para projetos de conservação e ações em comunidades da região.



