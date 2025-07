Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 2 de julho de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail ([email protected]). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Saúde em São Caetano

Bom o artigo do leitor Roberto Canavezzi (Cadastros irregulares, ontem). Há que se ponderar: a divergência entre os inscritos e a população deverá surgir na investigação. De que forma? Vamos aguardar ser satisfatória ou não. Alguns moradores, e não são poucos, têm familiares que se mudaram, mantendo algum vínculo com a cidade. E, por fim, sinto um certo egoísmo e – por que não dizer? – presunção em não socorrer pacientes oriundos de outra região, quando necessitados. A população de São Caetano é intolerante a ponto de agredirem profissionais da saúde. Levantar a lebre é importante. O triste é posteriormente ver a poeira sendo jogada debaixo do tapete, e ficar por isso mesmo. É o que eu acho que vai acontecer. A manipulação política continua a mesma. Observação: a secretária que você elogiou é, no mínimo, da mesma turma.

Carlos Alberto de Oliveira - São Caetano

Receita

Delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de óleo de soja, 2 cenouras grandes, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó. cobertura: 4 colheres cheias de açúcar, 2 colheres de sopa cheias de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, um pouquinho de leite apenas para desmanchar. Preparo do bolo: Bata a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador. Em uma vasilha à parte, misture os outros ingredientes e coloque em forma untada. Asse em forno médio, pré-aquecido, por 30 a 40 minutos. Cobertura: coloque o açúcar, o chocolate, a manteiga e o leite em uma panela e leve ao fogo, sempre mexendo até ferver um pouco. Faça furos no bolo e derrame o chocolate para escorrer pelo meio do bolo. Rendimento: 15 porções. Apenas me antecipando para quando a censura imposta às redes sociais seja também obrigatória aos demais meios de comunicação.

Vanderlei Retondo - Santo André

Partidos políticos

No ano de 2018, o número de partidos era de 30. Em 2025, 18 legendas vêm da aplicação da cláusula de barreira. A finalidade da lei é a de fixar coeficientes mínimos de desempenho eleitoral. O não cumprimento impede acesso aos recursos do fundo eleitoral e também ao tempo de rádio e TV. Porém, o Congresso Nacional, legislando de forma casuística, adotou as federações partidárias, permitindo acordo. Concluindo: legendas como PSDB e Novo poderão perder sua representatividade no Congresso. O foco hoje são as fusões. A eleição de 2026 será decisiva para o enxugamento do quadro político. Oxalá, não haja intervenção da classe política, encerrando assim os partidos de aluguéis cuja única finalidade é de se servirem do dinheiro público em um País tão desigual.

Ronaldo Duran - Santo André

Mundial de Clubes – 1

‘Flamengo se despede do Mundial’ (Esportes, ontem). O objetivo maior do esporte é a confraternização universal. Os contendores são adversários, não inimigos. No Mundial de Clubes, infelizmente, no embate entre o Flamengo e Bayern de Munique, num jogo emocionante, o Flamengo jogou bem, mas cometeu imperdoáveis erros e foi derrotado por 4 a 2. Mas o jovem e competente treinador Filipe Luís foi destaque. O fairplay do Filipe Luís foi exemplar. Confraternizando com os adversários e confortando os jogadores do Flamengo. Bem diferente do ex-técnico da Seleção Brasileira Tite, que, coisa feia, sumia de cena nas derrotas ao invés de enaltecer o adversário e confortar os nossos atletas. Afinal, ganhar ou perder faz parte do esporte.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Mundial de Clubes – 2

Como faço para mandar uma coroa de flores para os comentaristas da Globo, que estão de luto após a saída do VARmengo?

Soraia C. Pêra - São Bernardo